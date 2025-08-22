Salta il matrimonio dei Me contro Te: ecco cosa è successo

Luigi Calagna (Luì) e Sofia Scalia (Sofì), il celebre duo di creator noti come Me contro Te, hanno comunicato via social il rinvio del loro matrimonio inizialmente previsto per settembre 2025. Nulla di cui preoccuparsi. I fan possono comunque stare tranquilli: all’origine del rinvio non c’è l’ombra di una crisi di coppia quanto la voglia di organizzare un evento pubblico e memorabile. La notizia, però, ha già fatto il giro dei social ed è diventata virale sul web.

Cosa è successo

Il famoso duo di youtuber, che sui social ha riscosso un successo davvero incredibile con 1,6 milioni di follower su Instagram e oltre 7 milioni di scritti su YouTube, ha poi spiegato che la loro intenzione è quella di organizzare un matrimonio pubblico, ovvero aperto anche a tutti i loro fan, ma che questa è una cosa molto difficile e complessa da realizzare. "L'idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati", hanno spiegato con un video ufficiale pubblicato sul profilo social. Quindi nessuna crisi in corso e Luì e Sofì ci tengono a sottolinearlo per rassicurare i fan già in allerta: "Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente che possiamo dirvi è che sarà primavera 26". Insomma, si tratta di un progetto ambizioso, che richiede autorizzazioni, controllo logistico e capacità organizzative che vanno oltre una normale celebrazione privata. Un evento impossibile da organizzare nel 2025 tra tour, serie, musica e il film che li vede come protagonisti.

Chi sono

Luì e Sofì sono una coppia non solo nel lavoro, ma anche nella vita. Originari di Partinico, in provincia di Palermo, sono legati da oltre 13 anni. Il loro primo video risale al 2014 e ad oggi i Me contro Te contano numerosi film, canzoni e gadget. Su Instagram hanno 1,6 milioni di follower, 3,4 milioni su TikTok, mentre il loro canale YouTube conta più di 900mila iscritti. Una coppia amatissima dai bambini e dagli adolescenti che non vede l'ora di assistere al loro matrimonio.

“Non sentiamo nessuna pressione – avevano replicato i due a chi affermava che, dopo il successo economico il loro legame si sia incrinato -. Condividere l’avventura dei Me contro te ha rafforzato il nostro legame. Tra noi c’è vero amore e finché ci sarà staremo assieme, ma non lo faremo certo in virtù del progetto".