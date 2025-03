Meghan Markle nel mirino di Gwyneth Paltrow: il video dello sfottò contro la duchessa di Sussex

Ascolta ora 00:00 00:00

A un occhio distratto può sembrare un semplice filmato in cui viene mostrato uno spaccato di vita quotidiana, senza artifici, ritocchi e addirittura niente trucco: eppure, ciononostante, a leggere bene tra le righe i vari riferimenti rilevabili nel video postato sui social da Gwyneth Paltrow emerge con chiarezza una stilettata nei confronti di Meghan Markle. Ma quali sono questi segnali e come mai la duchessa di Sussex sarebbe finita nel mirino dell'attrice?

La Paltrow, completamente struccata e con indosso un semplice pigiama a strisce, sorseggia una tazza di caffè e inizia a prepararsi la colazione, mostrando le varie fasi ai suoi followers. Non è tanto il piatto a catturare l'attenzione dei più attenti fan, uova con bacon a cui vengono aggiunti dei biscotti infornati al momento, bensì l'atmosfera e in particolar modo la colonna sonora che fa da sottofondo a tutta la scena. Si tratta infatti di "This Will Be (An Everlasting Love)", brano di Natalie Cole che la Markle ha scelto ad hoc per il suo programma "With Love, Meghan", serie televisiva Netflix condotta e prodotta dalla duchessa di Sussex in cui si parla per l'appunto di cucina, ospitalità e giardinaggio.

Basta questo segnale a far drizzare le antenne consentendo di cogliere i riferimenti parodici del filmato. Si tratta chiaramente di un'antitesi dissacrante della serie televisiva, dal momento che mentre Meghan Markle, vicina di casa della star di Hollywood, si mostra in video perfettamente truccata e impeccabile su un set creato fin nei minimi dettagli all'interno di una villa affittata proprio per girare gli episodi, la Paltrow cucina senza artifizi nella cucina di casa sua.

Quale sarebbe il motivo alla base dello sfottò? Per alcuni il fatto che il brand Goop dell'attrice sia in effetti in competizione col marchio di lifestyle di Markle As Ever, arrivato successivamente e accusato perciò di aver copiato l'idea. E tra la musica e i contenuti è innegabile che ci sia più di un riferimento alla serie televisiva della moglie del principe Harry.

Interpellata in merito a questa rivalità relativa ai due marchi concorrenti, l'attrice aveva allontanato il sospetto dell'esistenza di frizioni, lanciando comunque una frecciatina: "Credo ci sia sempre posto per tutti" , aveva spiegato parlando del suo brand a Vanity

"tutti hanno il diritto di provare qualsiasi cosa vogliano fare"

"Magari un giorno riuscirò a scavalcare le misure di sicurezza e le porterò con piacere una torta preparata da me".

Fair,. Poi però la chiosa: