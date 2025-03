I waffle di San Patrizio? Comprati al supermercato: bufera su Meghan Markle

Ascolta ora 00:00 00:00

Meghan Markle finisce ancora una volta al centro delle polemiche a causa del contenuto di alcuni post pubblicati sul proprio profilo Instagram relativi, in questo caso, alla preparazione di un waffle in tema con la festività di San Patrizio. Le grandi differenze rilevate da alcuni utenti tra il dolce in fase di realizzazione e quello finito hanno insinuato il sospetto che, alla fine, sia stato mostrato un prodotto già pronto acquistato e non quello preparato.

La duchessa di Sussex è comparsa sul social per celebrare la festività, condividendo alcuni video in cui si mostrava impegnata a preparare da zero un impasto per waffle coi suoi figli Archie e Lilibet. Fin qui niente di contestabile, ma non sono sfuggiti i dettagli del prodotto finito. Il dolce, realizzato con un impasto di color verde proprio per celebrare San Patrizio, è stato farcito in modo scherzoso con una striscia di panna montata a rappresentare i capelli di un volto umano, due mirtilli per gli occhi e una fetta di kiwi per la bocca, ma la trama dei riquadri sulla superficie pare differire in modo rilevante rispetto a quella della piastra su cui sarebbe avvenuta la cottura del dolce.

Ciò lascerebbe intendere che Meghan, nella storia successiva ai video in cui venivano mostrate le varie fasi di preparazione, abbia presentato ai propri follower un waffle diverso, presumibilmente neppure cucinato da lei. Il dolce, se realizzato con l'elettrodomestico comparso nei filmati, sarebbe dovuto uscire infatti suddiviso in quarti, cosa non rilevabile invece nel prodotto mostrato in un secondo momento dalla duchessa.

Sui social c'è chi ha subito approfittato di questa incongruenza per affondare il colpo. "L'incessante compulsione di Meghan Markle a mentire su tutto è sconcertante, anche su qualcosa di banale come un waffle" , attacca un utente. "Ha pubblicato un video di se stessa mentre usava una piastra per waffle con un divisore" , considera un altro, "eppure il cosiddetto waffle 'fatto in casa' che ha presentato sembrava esattamente uno comprato al supermercato, senza i divisori che ci sarebbero dovuti essere".

"Abbiamo visto tutti i waffle finti che Meghan ha pubblicato su Instagram" , scrive un follower, dicendosi certo di aver trovato al supermercato lo stesso dolce pubblicato sul social dalla duchessa, "non hanno le linee corrette sulla piastra per waffle. Non li ha preparati freschi per i suoi figli. Ha usato questi waffle congelati".

Una cosa è certa, se un presunto dolce preparato solo a favore di telecamera ha provocato quest'ondata di polemiche, è chiaro che Meghan risulti ancora particolarmente indigesta, in particolar modo ai sudditi di sua Maestà Carlo III.

A rincarare la dose e a creare un ulteriore polemica, c'è addirittura qualcuno che ha voluto vedere nel volto realizzato scherzosamente col waffle la riproduzione beffarda di quello della regina