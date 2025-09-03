"Mettitelo tu il braccialetto": volano insulti tra Basciano e Lucarelli

Dalle foto social sembra sparito, ma il braccialetto elettronico applicato ad Alessandro Basciano su ordine del tribunale il 14 agosto avrebbe ancora dovuto essere al suo posto. E invece no. Il 35enne ex volto del Grande Fratello Vip, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, appare su Instagram senza alcun dispositivo alla caviglia. A spiegare il perché è lui stesso, in un’intervista al vetriolo rilasciata a Selvaggia Lucarelli, pubblicata nella sua newsletter Vale Tutto.

Il giallo del braccialetto

Il contatto tra Basciano e la Lucarelli avviene nel mese di luglio, tramite il legale del dj, l’avvocato Leonardo D’Erasmo. E il tono della conversazione, a tratti scontro acceso, non lascia spazio a fraintendimenti: Basciano si sente ingiustamente messo alla gogna, e la sua versione dei fatti è ben lontana da quella emersa in sede giudiziaria e mediatica.

" Ho fatto una brutta caduta con la moto d’acqua, mi sono slogato una caviglia e ho i tendini infiammati ", spiega Basciano. " Mi hanno messo un tutore con delle stecche in ferro e devo restare fermo per 10 giorni ". Ecco quindi spiegata, secondo lui, l’assenza del braccialetto elettronico.

Ma non si ferma qui. Rincara la dose sostenendo che " un’ordinanza di 10 mesi fa dichiara che il reato non sussiste ", e che il giudice avrebbe riconosciuto solo una " scompostezza verbale ". " Non sono stato ritenuto una persona pericolosa e lo dicono le carte ", afferma con convinzione.

Attacchi frontali a Procura e stampa

Nel pieno della telefonata, Basciano si lancia in un attacco diretto alla Procura di Milano, definendola senza mezzi termini " una merda ". Denuncia una presunta persecuzione mediatica: " Sono finito alla gogna perché mi hanno associato a casi di vera violenza. Una delle denunce? È solo perché un paparazzo seguiva Sophie, e hanno detto che ero io il mandante ".

L’ex dj, arrestato a novembre 2024 e rimesso in libertà dopo 48 ore, appare frustrato: " Il braccialetto elettronico è una misura preventiva, lo mettono anche agli animalisti. Ma tu – rivolto alla Lucarelli – non tieni conto dell’ordinanza che mi scagiona ".

Lucarelli sotto tiro

Non mancano nemmeno gli attacchi personali a Selvaggia Lucarelli, con toni che degenerano rapidamente: " Sono 10 mesi che mi attacchi, che mi condanni alla gogna ", sbotta. Quando la giornalista gli ricorda gli insulti ricevuti da lui e dal padre, Basciano replica: " Lascia stare mio padre, finché si gioca, Peppa Pig ".

Poi passa alla difesa economica e professionale: " Mi avete massacrato. Non lavoro più, devo mantenere i miei figli. Lo sai quanto guadagnavo? 25mila, 30mila euro al mese. Mi hanno cancellato tutte le date in Italia ". Infine, non risparmia nemmeno Sophie Codegoni: " Questa ragazza non se la caga nessuno. È andata in tv perché da 8 mesi non lavorava. E adesso strumentalizza tutto ".

Una relazione sotto i riflettori

L’intera vicenda tra Basciano e Codegoni, nata sotto i riflettori e finita tra aule di tribunale, interviste infuocate e accuse reciproche, continua ad

attirare l’attenzione. Resta da capire quali saranno le conseguenze giudiziarie e personali per entrambi. Ma una cosa è certa: il caso Basciano è ben lontano dall’essere chiuso. Anzi, è