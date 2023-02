“Ha diffuso bugie false e maligne”. Meghan Markle denunciata dalla sorellastra

Samantha Markle ha citato in giudizio Meghan, sostenendo di essere stata screditata agli occhi del mondo intero durante l’intervista concessa dai duchi a Oprah Winfrey, nel marzo 2021. Samantha ha elencato alcune presunte falsità pronunciate dalla sorellastra, che l’avrebbero umiliata e offesa.

Samantha contro Meghan (di nuovo)

Lo scorso 3 febbraio Samantha Markle avrebbe depositato in tribunale una denuncia contro Meghan, accusandola di “diffamazione e falsità pregiudizievole”, come riporta la Bbc. La sorellastra della duchessa di Sussex riterrebbe di essere stata calunniata, attraverso “dichiarazioni palesemente false e dannose”, durante la celebre intervista bomba rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey, nel marzo 2021. Un’offesa planetaria dal momento che l’intervista, stando alla mozione presentata da Samantha Markle e visionata da Entertainment Weekly, sarebbe stata vista da “50 milioni di persone in 17 nazioni”.

L’eco internazionale delle parole dei Sussex avrebbe avuto delle conseguenze pesanti sulla vita di Samantha, rendendola bersaglio di “umiliazione, vergogna e odio su scala mondiale”. “[Meghan] ha diffuso bugie false e maligne”, avrebbe tuonato ancora la sorellastra, riferendosi agli aneddoti raccontati dalla duchessa, in particolare quelli relativi alla sua infanzia, trascorsa come “figlia unica”.

Samantha avrebbe negato di essere stata una sorella assente per Meghan e il fatto che i loro rapporti sarebbero stati piuttosto freddi, quasi inesistenti. Non avrebbe mai nemmeno rivelato alla duchessa di aver cambiato il cognome in Markle dopo aver saputo del suo fidanzamento con Harry. Inoltre Meghan Markle non avrebbe mai vissuto un’infanzia disagiata e il padre Thomas l’avrebbe sempre sostenuta, anche economicamente, in ogni sua scelta. La duchessa di Sussex, dice la sorellastra, si sarebbe servita delle “potenti risorse di pubbliche relazioni della famiglia reale” con lo scopo di diffondere “bugie in tutto il mondo” sulla famiglia Markle, organizzando una vera e propria “campagna premeditata per distruggere la loro reputazione e credibilità”.

Harry e Meghan interrogati

Samantha avrebbe chiesto un risarcimento da 75mila dollari e persino la testimonianza del principe Harry. Gli avvocati dei duchi avrebbero tentato di bloccare l’azione legale, ma senza successo: il giudice della Florida Charlene Edwards Honeywell avrebbe respinto la mozione, stabilendo, a quanto pare, che Harry e Meghan saranno interrogati dai legali della controparte. La deposizione, sotto giuramento, dovrà essere filmata, ma potrebbe avvenire anche al di fuori delle aule di tribunale. I Sussex possono ancora sperare di non arrivare a un processo. Un eventuale scontro diretto con la famiglia Markle metterebbe a dura prova la loro credibilità e la loro immagine, costringendoli a difendersi e a intraprendere una dura battaglia dall’esito incerto.