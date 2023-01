“È privo di vergogna”. La sorellastra di Meghan spietata contro Harry

Il rapporto tra Samantha e Meghan Markle è tutto fuorché disteso. La storia delle due sorellastre (il padre, Thomas Markle, ha avuto la prima dal matrimonio con Roslyn Loveless e la seconda da quello con Doria Ragland) è costellata di incomprensioni e accuse. Ora, però, Samantha si è scagliata con forza anche contro il principe Harry, accusandolo di essere un uomo infantile e il suo memoir best seller.

“Non è emotivamente adulto”

Ospite nel programma Gb Newsdi Dan Wootton, lo scorso 19 gennaio, Samantha Markle ha voluto dare la sua opinione sul libro “Spare. Il Minore” e le sue invettive non hanno risparmiato nemmeno il duca di Sussex. Alla domanda sulla presunta mancanza di “compassione verso la famiglia Markle” , emersa dai racconti di Harry, Samantha ha risposto: “Venendo da qualcuno che ha trattato con disprezzo Sua Maestà la Regina, quando la sua salute era cagionevole, il principe Filippo e l’intera royal family, non mi aspetto alcuna simpatia o compassione nei confronti della nostra famiglia”. Poi l’accusa più pesante: “Penso che [Harry] sia privo di empatia, rimorso, vergogna...Secondo me ha bisogno di un aiuto psicologico, perché credo che sia bloccato in una fase adolescenziale di risentimento per tutta una serie di problemi”.

Samantha ha continuato a colpire Harry in modo impietoso: Non credo sia capace di pensare come un adulto, perché dal punto di vista emotivo non lo è”. Dan Wootton, secondo quanto riportato dall’Express, avrebbe aggiunto un’opinione personale alle parole di Samantha, sostenendo che Harry e Meghan dovrebbero essere privati dei loro titoli.

Meghan Markle scriverà un’autobiografia?

Si moltiplicano le voci, per ora non confermate, secondo le quali Meghan Markle potrebbe decidere di scrivere un’autobiografia. Ipotesi che creerebbe non poca agitazione a Buckingham Palace. Samantha Markle, però, non è apparsa affatto preoccupata. Anzi, riterrebbe che la versione dei fatti eventualmente narrata dalla sorellastra potrebbe risultare “scollegata dalla realtà”. A tal proposito ha chiarito: “C’è un evidente problema con la verità. Ѐ stata indicata come una bugiarda patologica, quindi penso che nulla di ciò che dice possa risultare credibile. Non credo che sia solo Harry ad aver bisogno di supporto psicologico, ma entrambi”.