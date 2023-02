Harry e Meghan saranno presenti all'incoronazione? Ecco tutte le indiscrezioni

La presenza di Harry e Meghan all’incoronazione di re Carlo III non sarebbe mai stata in discussione. Per settimane i tabloid hanno riportato notizie contraddittorie, sempre basate sul dubbio che la royal family volesse evitare di incontrare i Sussex alla cerimonia del prossimo 6 maggio, soprattutto dopo la pubblicazione del libro bomba del duca e la diffusione del documentario Netflix. Stando a nuove rivelazioni, invece, l’invito sarebbe già pronto a partire per Montecito.

Harry e Meghan ci saranno

Secondo il Sun Harry e Meghan saranno alla cerimonia all’Abbazia di Westminster il prossimo 6 maggio: “I funzionari che stanno preparando l’incoronazione dicono che non vi sia stata alcuna proposta da Buckingham Palace per escludere la coppia dall’evento…”. In particolare una fonte ha affermato: “Sicuramente saranno invitati e stiamo lavorando partendo dal presupposto che verranno”.

Tuttavia è altrettanto importante anche il giorno dell’arrivo della coppia a Londra. A tal proposito il Sun scrive: “I funzionari responsabili dell’organizzazione dell’incoronazione auspicano che Harry e Meghan arrivino nel Regno Unito prima del weekend [dedicato alle celebrazioni], in modo da evitare i primi, imbarazzanti incontri che potrebbero distrarre [l’attenzione mediatica] dalla storica giornata".

Anche in questo caso, quindi, il tempismo è tutto. Se i duchi di Sussex atterrassero nel regno con un certo anticipo, il loro arrivo verrebbe annunciato dai tabloid e subito archiviato. Così i media potrebbero dedicarsi unicamente al vero protagonista della cerimonia, cioè Carlo III. Un insider ha spiegato in maniera più diretta: “Sarebbe utile che arrivassero prima, così quel giorno non [si trasformerà] in un circo”.

Forse in quel breve weekend di maggio Harry e Meghan non avranno la possibilità di chiarire le loro posizioni con i parenti (ammesso che entrambe le parti vogliano discutere in un momento tanto delicato, cosa che, al momento, sembrerebbe piuttosto improbabile), ma magari potrebbe esserci il tempo per dei saluti in privato (sempre ammesso che ci sia volontà in tal senso), per rompere il gelido imbarazzo che da mesi caratterizzerebbe i rapporti tra i Windsor e i Sussex. Una cosa sembra certa: re Carlo avrebbe espresso il desiderio di invitare i duchi perché, nonostante le incomprensioni, Harry resta suo figlio e l'affetto nei suoi confronti sarebbe rimasto intatto.

I Sussex sul balcone di Buckingham Palace?

Oltre alle domande riguardanti la presenza di Harry e Meghan alla cerimonia e la data del loro possibile arrivo a Londra, la stampa si chiede anche se i duchi avranno un ruolo ufficiale all’evento e se saranno con la famiglia sul balcone di Buckingham Palace dopo l’incoronazione. In teoria la coppia non dovrebbe avere una parte rilevante, visto che ha scelto di rinunciare ai doveri ufficiali e alla vita da working member della royal family. Per questo motivo (e non solo) durante il Giubileo di Platino per i 70 anni sul trono della regina Elisabetta i Sussex rimasero confinati dietro le finestre del Palazzo reale e parteciparono solo agli appuntamenti familiari più importanti.

A maggior ragione per l’incoronazione di Carlo III le cose non dovrebbero essere diverse: la prima uscita sul balcone del nuovo sovrano ha un valore simbolico. Le persone che saranno accanto a lui formeranno l’immagine della nuova famiglia reale, rappresenteranno il nuovo volto della monarchia. Per esempio pare proprio che non ci sarà il principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein. Un’assenza che non sorprende nessuno. I Sussex, invece, denigrano la monarchia da anni e anche per tale ragione sembra strano che Carlo decida di averli accanto sul balcone di Buckingham Palace.

Di certo, però, ci sarà la Regina consorte Camilla e i principi di Galles con i loro bambini. A proposito di royal baby non dobbiamo aspettarci neanche di vedere Archie e Lilibet Diana, i figli di Harry e Meghan che hanno rispettivamente tre anni e un anno. Non dimentichiamo, infatti, che all’incoronazione della regina Elisabetta, nel 1953, l’allora principe Carlo partecipò, pur avendo solo 4 anni, in quanto erede al trono, ma non c’era la principessa Anna, che all’epoca aveva due anni ed era troppo piccola per prendere parte a una lunga e stancante cerimonia.

È davvero improbabile, dunque, che Archie e Lilibet Diana siano alla cerimonia e di sicuro non saranno sul balcone. I duchi di Sussex forse torneranno nel regno ma, stavolta, le luci dei riflettori non si accenderanno per loro, relegati dietro le quinte di un giorno che rimarrà nella Storia.