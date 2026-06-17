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Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano la relazione. La prima foto insieme sui social

La conduttrice svizzera e il medico hanno reso pubblica la loro relazione, condividendo sui social la prima foto insieme

Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzano la relazione. La prima foto insieme sui social
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L’estate è cominciata in anticipo per una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo periodo: Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Dopo mesi di frequentazione lontano da occhi indiscreti la conduttrice svizzera e il medico romano hanno ufficializzato la loro relazione, condividendo la prima foto insieme su Instagram.

Nelle scorse ore Michelle Hunziker ha pubblicato nelle Stories del suo profilo personale una foto che la ritrae insieme a Giulio Berruti, l’ex compagno di Maria Elena Boschi. Nell’immagine la coppia si bacia sullo sfondo di un romantico tramonto: una vera e propria dichiarazione di intenti che Michelle ha voluto fare davanti a milioni di follower.

La confessione a Verissimo

Che la conduttrice fosse di nuovo innamorata, dopo la fine della relazione con il manager Nino Tronchetti Provera, lo si era capito durante l’ospitata a Verissimo dello scorso maggio. Parlando con Silvia Toffanin della sua vita privata aveva confessato: “Sono innamorata e felice, ma i dettagli li tengo chiusi in una cassaforte svizzera. Con il tempo ho capito che è meglio non condividere i momenti felici perché dall'istante in cui li condividi sempre più persone vogliono metterci il becco”.

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La storia con Giulio Berruti

La storia tra Berruti e Hunziker era cominciata lo scorso febbraio. Il settimanale Chi li aveva fotografati insieme per la prima volta alle terme di Saturnia durante una fuga romantica. “Una coppia affiatata, sorridente, molto attenta a non attirare troppo l’attenzione ma incapace di nascondere una forte intesa”, aveva riferito la rivista. Poi il medico romano e la conduttrice erano apparsi insieme a Ferrara, durante le registrazioni del format “Karaoke”, e successivamente sul lago di Como durante un weekend di coppia. Foto non ufficiali che raccontavano di una frequentazione discreta, che la coppia intendeva proteggere.

Almeno fino a oggi quando Michelle e Giulio hanno scelto di ufficializzare la loro storia con una foto che ha già fatto il giro del web. La prima di una serie di immagini che i fan della coppia si augurano di vedere presto sui social network anche di Berruti.

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