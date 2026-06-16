Neymar padre per la quarta volta. La gioia sui social: "Sto impazzendo". Chi è la moglie Bruna Biancardi

Neymar è pronto a diventare padre per la quarta volta. Con un bellissimo video pubblicato sui social network il calciatore brasiliano ha annunciato che la famiglia si allargherà con l’arrivo di una bambina. “Abbiamo alcune novità da condividere con voi”, ha scritto l’attaccante della Seleção su Instagram, annunciando la gravidanza della compagna, Bruna Biancardi.

Il video virale

Neymar e Bianca hanno scelto di dare la notizia con un video in stile gender reveal che, in poche ore, ha superato 3,9 milioni di visualizzazioni. Nel filmato oltre al brasiliano e alla compagna ci sono anche i figli, il primogenito Davi Lucca nato da una precedente relazione e Mavie e Mel, le due bimbe avute insieme a Bruna Biancardi. Il momento più emozionante del video, pubblicato anche su Youtube, è arrivato quando una cascata di vernice rosa ha svelato il sesso del bebè, una bambina, la terza per la coppia. “Sto impazzendo, quattro ragazze bellissime!”, ha aggiunto Neymar nei commenti, ringraziando i follower per l’affetto ricevuto.

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Chi è Bruna Biancardi

Nata a San Paolo il 15 aprile 1994 Bruna Biancardi è una modella, influencer e imprenditrice brasiliana. Oltre all'attività sui social, dove ha una community di oltre 15 milioni di follower, è proprietaria di un negozio di abbigliamento e ricopre il ruolo di responsabile marketing per un'azienda specializzata nella produzione di costumi da bagno.

La sua storia d'amore con Neymar è iniziata dopo l'incontro avvenuto a una festa a Rio de Janeiro nel 2021 ed è proseguita con la nascita delle figlie Mavie e Mel. Molto attiva online, condivide regolarmente contenuti dedicati alla bellezza e al benessere attraverso il suo vlog e conduce inoltre una rubrica culinaria insieme a Karla Cimed.