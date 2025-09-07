Michelle Hunziker rompe il silenzio: “Con Tronchetti Provera siamo innamorati e felici”

Dopo mesi di indiscrezioni, fotografie rubate e silenzi sui social, Michelle Hunziker ha deciso di uscire allo scoperto. In un’intervista rilasciata al sito tedesco Bunte.de, la celebre conduttrice ha parlato apertamente della sua storia con Nino Tronchetti Provera, imprenditore e figura di spicco nel settore della finanza sostenibile.

“ Sono davvero felice. L’amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte ”, ha dichiarato Michelle. E in italiano ha aggiunto: “ È il motore della vita ”.

Una coppia discreta, ma sotto i riflettori

Nonostante non abbiano mai pubblicato foto insieme sui propri profili social, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono stati più volte paparazzati in momenti di tenerezza e relax. L’ultima apparizione pubblica della coppia è avvenuta a San Cassiano di Fanes, nelle Dolomiti, dove hanno trascorso qualche giorno tra escursioni in alta quota e pranzi in rifugio.

Privacy sotto controllo: “Cerco di proteggere ciò che è mio”

Pur essendo una delle figure più riconoscibili dello spettacolo europeo, Michelle ha espresso il desiderio di proteggere la sua vita privata: “ Sono un po’ protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente. Anche se si possono vedere le foto, cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo da poterlo proteggere ”.

Una dichiarazione che conferma quanto la conduttrice voglia vivere la relazione con equilibrio e discrezione, lontano dal clamore mediatico.

Chi è Nino Tronchetti Provera?

55 anni ed è un imprenditore affermato, specializzato in investimenti e tecnologie sostenibili. Laureato in economia aziendale, ha costruito una carriera solida e indipendente, mantenendo sempre un profilo riservato. In passato è stato sposato con la fotografa Francesca Malgara, dalla quale ha avuto tre figlie: Virginia, Camilla e Allegra.

Il legame con Chiara Ferragni

Un dettaglio che non è passato inosservato riguarda la parentela di Nino: è infatti cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, attuale compagno di Chiara Ferragni. Un intreccio familiare che unisce due tra le donne più conosciute e influenti del mondo dello spettacolo.

Michelle pronta a tornare in TV in Germania

Mentre la sua storia d’amore conquista le pagine dei giornali, Michelle Hunziker si prepara a tornare in televisione in Germania, dove condurrà il nuovo show dedicato al Guinness dei Primati. Un ritorno importante nel paese che l’ha vista esordire e che l’ha sempre amata per il suo carisma, la simpatia e la professionalità.

Tra amore, famiglia e nuovi progetti, Michelle Hunziker sembra vivere uno dei

momentidella sua vita. Al fianco di Nino Tronchetti Provera, l’amatissima conduttrice svizzera ha ritrovato il sorriso e ha deciso, con garbo ed eleganza, di condividerlo anche con il suo pubblico.