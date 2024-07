Morta Shelley Duvall, addio alla tormentata protagonista di "Shining"

Warner Bros.

Lutto nel mondo del cinema: è morta Shelley Duvall, la tormentata protagonista di “Shining” di Stanley Kubrick. L’attrice si è spenta nel sonno per complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas: aveva 75 anni. La notizia è stata confermata dal compagno di vita Dan Gilroy ai microfoni dell’Hollywood Reporter: “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppa sofferenza ultimamente, ora è libera. Vola via, bella Shelley” .

Nata il 7 luglio del 1949 a Houston, in Texas, Shelley Duvall iniziò la carriera cinematografica all’inizio degli anni Settanta con Robert Altman, regista con cui ha condiviso il set per sette film. Versatile e perfetta per ogni genere, si fece conoscere dal grande pubblico per “Tre donne” di Altman, per il quale ottenne il Prix d'Interprétation féminine al Festival di Cannes. Un legame speciale, unico: “Ha una grande fiducia in me e mi rispetta, non impone restrizioni e non mi intimidisce, lo amo” , raccontò in un’intervista dell’epoca al New York Times.

Il ruolo della vita nel già citato “Shining” di Kubrick, tratto dal romanzo di Stephen King. Nel film interpreta l’indimenticabile Wendy, la moglie di Jack Torrance, interpretato da Jack Nicholson, una donna che cerca di proteggere in tutti i modi il figlio dalla follia nella quale è finito preda il marito. Un’esperienza stressante, sgradevole, ricca di criticità secondo l’interprete, in difficoltà con lo stile meticoloso e ossessivo del regista. Emblematica la scena in cui Jack cerca di aggredire Wendy: "L'abbiamo filmata per circa tre settimane. Ogni giorno. È stato molto difficile. Jack era così bravo, così dannatamente spaventoso. Posso soltanto immaginare quante donne attraversavano questo genere di cose" , raccontò in un’intervista.

Un’esperienza traumatica che la spinse ad abbandonare progressivamente le scene, con ritorno nel suo Texas.

“Sono molto malata, ho bisogno di aiuto”

Nel 2016, ospite del talk show “Dr Phil” annunciò di soffrire di, legati indissolubilmente a quanto vissuto sul set di “Shining”:. Nel 2022 il ritorno alla recitazione con un ruolo in “The Forest Hills”, film horror-thriller indipendente diretto da Scott Goldberg. La sua ultima apparizione.