Morta Wilma De Angelis, la cantante di “Patatina” e icona della tv aveva 96 anni

Si è spenta a 96 anni Wilma De Angelis, una delle protagoniste più longeve e riconoscibili dello spettacolo italiano. Nata a Milano l’8 aprile 1930, ha attraversato oltre sette decenni di musica e televisione, passando dal palco del Festival di Sanremo ai fornelli dei programmi di cucina. Un volto familiare per intere generazioni, capace di conquistare anche i più giovani grazie alla sua ironia spontanea e a filmati diventati virali sui social.

L’annuncio della morte

A comunicare la scomparsa è stato il nipote Fabio De Angelis, con un messaggio pubblicato su Instagram: “Ciao zia Wilma”, ha scritto, “Le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore. Cuore che, in questo momento, è a pezzi. Alla fine hai vissuto una vita degna di essere vissuta! Ciao zia, alla prossima vita”.

La notizia ha suscitato cordoglio tra quanti avevano seguito la cantante e conduttrice nel corso della sua lunga carriera. Tra i ricordi anche quello di Alex Airoldi, presidente della Pro Loco di Cerro Maggiore, associazione di cui De Angelis era socia onoraria, che l’ha definita “un vero esempio di umiltà e bravura”. Nel 2020 la Pro Loco le aveva conferito il premio alla carriera, riconoscimento per un percorso artistico che ha attraversato epoche e linguaggi diversi dello spettacolo.

Dagli esordi nel jazz al Festival di Sanremo

La carriera di Wilma De Angelis comincia nei primi anni Cinquanta. Nel 1952 forma il Duo Vocale Vis insieme a Maria Dattoli, con cui incide diversi dischi e partecipa a trasmissioni radiofoniche. Dopo lo scioglimento del duo, nel 1956 intraprende la strada da solista e vince a Boario Terme il titolo di Reginetta italiana del jazz, genere che aveva studiato e coltivato fin da giovane. La consacrazione arriva con il Festival di Sanremo. Nel 1959 partecipa con “Nessuno”, presentata anche da Betty Curtis, e “Per tutta la vita”, interpretata nell’altra versione da Jula De Palma. L’anno successivo torna sul palco dell’Ariston con “Quando vien la sera”, cantata in coppia con Joe Sentieri e classificatasi al terzo posto, e con “Splende l’arcobaleno”. Nel 1961 arriva la canzone destinata a legare per sempre il suo nome al pubblico: “Patatina”, scritta da Gianni Meccia e Franco Migliacci e presentata al Festival insieme allo stesso Meccia. Il brano non raggiunge la finale, ma ottiene una popolarità duratura, tanto da farle guadagnare il soprannome di Miss Patatina. Negli anni successivi prosegue l’esperienza sanremese con canzoni come “I colori della felicità”, “Lumicini rossi”, “Non costa niente” e “Se passerai di qui”. Nel suo repertorio trovano spazio anche brani come “Cerasella”, “Casetta in Canadà”, “Tua” e “Un bacio sulla bocca”.

I programmi di cucina

Quando il successo discografico comincia a ridimensionarsi, Wilma De Angelis trova una seconda strada professionale nella televisione. Alla fine degli anni Settanta, su proposta di Paolo Limiti, approda a Telemontecarlo alla conduzione di “Telemenù”, programma che debutta nel 1979 e la trasforma in una delle pioniere della cucina sul piccolo schermo. Con un linguaggio semplice e un approccio diretto, porta nelle case degli italiani ricette e consigli pratici, anticipando un genere televisivo destinato a diventare sempre più popolare. Negli anni seguono altre trasmissioni, tra cui “Sale, pepe e… fantasia”, “A pranzo con Wilma”, “La spesa di Wilma” e “Complimenti allo chef”. All’attività televisiva affianca anche la pubblicazione di libri dedicati alla cucina.

La reinterpretazione di Lady Gaga

Negli anni Duemila continua a frequentare il piccolo schermo, dimostrando una capacità rara di rinnovare la propria popolarità.

Nel 2010 sorprende il pubblico con “Dimmi di sì”, una reinterpretazione in italiano di “Bad Romance” di Lady Gaga, diventata negli anni un contenuto molto condiviso in rete. A contribuire alla sua riscoperta sono anche gli aneddoti raccontati con spontaneità e ironia. In una trasmissione condotta da Cristina Parodi aveva ricordato la dieta a base di anfetamine seguita in gioventù insieme a Mina e Miranda Martino: “Non sapevamo che facessero male, le compravamo in farmacia come fossero aspirine. Non mangiavamo, non dormivamo ed eravamo come grilli!”. Nel 2011 recita nel film “Femmine contro maschi” di Fausto Brizzi, nel ruolo di nonna Clara. Più di recente, nel 2024, torna a esibirsi in programmi come “Domenica in” e “I migliori anni”, riproponendo alcuni dei suoi brani più celebri. La sua ultima apparizione televisiva risale al 25 marzo 2025, ospite di Caterina Balivo a “La volta buona” per un omaggio a Mina.