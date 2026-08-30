Morto annegato Silvano Loia, compagno dell’attrice Francesca Neri

Una tragedia scuote la vita dell’attrice Francesca Neri. Il suo compagno, il 52enne Silvano Loia manager di Rai Way, è l’uomo morto affogato nella giornata di ieri nel tratto di mare tra

tra Tarquinia e Montalto di Castro, sul litorale Viterbese. Non vedendolo tornare a riva dopo essere entrato in acqua per fare il bagno, l’allarme è stato lanciato intorno alle 11 dal suo gruppo di amici con i quali Loia si trovava su una spiaggia nella località di Sant’ Agostino a Tarquinia.

Immediati i soccorsi

Una volta chiamati i soccorsi, si sono subito messi alla ricerca dell’uomo un elicottero oltre a una moto d’acqua dei Vigili del fuoco e una motovedetta della capitaneria di porto. Il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato intorno alle ore 19 molto vicino alla riva di Montalto di Castro.

Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver avuto un malore fatale mentre si trovava in acqua. Da tanti anni, Silvano Loia lavorava per Rai Way è una società per azioni del gruppo Rai che possiede la rete di diffusione del segnale radiotelevisivo della Rai e ha il compito di gestirla e mantenerla.

I primi scatti fotografici tra Loia e Francesca Neri risalgono a due anni fa quando l’attrice era stata vista a Firenze. Sposata con Claudio Amendola, la coppia si era poi separata nell’ottobre 2022.

La tragedia per la scomparsa di Loia segue, di poche ore, un’altra morte in mare sempre sul litorale di Montalto Marina. A perdere la vita è stata Laura Valentini, donna viterbese di 55 anni, soccorsa dopo essersi trovata in difficoltà in acqua. Nonostante i tentativi di rianimazione, per lei non c’è stato nulla da fare