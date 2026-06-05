Morto Anthony Head. Fu volto Buffy l’ammazzavampiri e Ted Lasso

Il mondo della televisione internazionale piange la scomparsa di Anthony Head. L'attore britannico, amatissimo dal pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come Buffy l'ammazzavampiri, Ted Lasso, Merlin e Little Britain, è morto all'età di 72 anni. A dare la notizia sono state le figlie Emily e Daisy Head, entrambe attrici, che hanno annunciato la scomparsa del padre con una dichiarazione diffusa poi dalla BBC. L'attore si è spento serenamente a causa di complicazioni legate a una polmonite, circondato dall'affetto della sua famiglia.

Il commosso messaggio delle figlie

Nel comunicato, Emily e Daisy Head hanno ricordato il padre con parole cariche di emozione. “È con il cuore pesante che annunciamo la morte del nostro straordinario padre", hanno scritto. Le due attrici hanno poi aggiunto: "È stato, e sarà per sempre, un onore e un privilegio essere sue figlie e aver potuto vedere da vicino l'impatto che lui e il suo lavoro hanno avuto su così tante persone". Le figlie hanno sottolineato quanto Anthony Head fosse amato da amici, colleghi e fan, ricordando anche il profondo legame che aveva con il proprio mestiere. "Sapeva di essere molto fortunato ad aver potuto lavorare accanto a persone di straordinario talento, in produzioni meravigliose, nel corso di una carriera durata diversi decenni", hanno spiegato.

Il successo mondiale grazie a “Buffy l’ammazzavampiri”

Sebbene la sua carriera fosse iniziata molti anni prima, la consacrazione internazionale arrivò alla fine degli anni Novanta con il ruolo di Rupert Giles nella serie cult Buffy l'ammazzavampiri. Per sette stagioni Head interpretò il bibliotecario e osservatore della Cacciatrice Buffy Summers, interpretata da Sarah Michelle Gellar. Il suo personaggio divenne rapidamente uno dei più amati della serie grazie alla combinazione di autorevolezza, ironia e sensibilità che lo rese una vera figura paterna per Buffy e per l'intero gruppo di protagonisti. Quel ruolo gli regalò una popolarità globale e contribuì a trasformarlo in uno dei volti più riconoscibili della televisione britannica all'estero.

Da “Merlin” a “Little Britain”

Dopo il successo di Buffy, Anthony Head continuò a collezionare ruoli importanti sia in televisione che al cinema. Tra le sue interpretazioni più celebri figura quella di Uther Pendragon, il severo padre di Artù nella serie fantasy Merlin, mentre nella popolare serie comica Little Britain interpretò il primo ministro britannico. Nel corso della sua lunga carriera apparve inoltre in numerose produzioni di successo come Doctor Who, Silent Witness, Motherland, The Inbetweeners, Manchild e l'adattamento di Persuasion, dove vestiva i panni di Sir Walter Elliot. Sul grande schermo partecipò anche a The Iron Lady, il film dedicato a Margaret Thatcher con Meryl Streep protagonista, interpretando il politico Geoffrey Howe.

Una nuova generazione di fan grazie a “Ted Lasso”

Negli ultimi anni Anthony Head aveva conquistato anche il pubblico più giovane grazie alla serie Ted Lasso. Nella produzione interpretava Rupert Mannion, l'ex proprietario dell'AFC Richmond e antagonista della protagonista Rebecca Welton, interpretata da Hannah Waddingham. Il personaggio, ambiguo e spesso manipolatore, divenne uno degli elementi più discussi e apprezzati della serie. Grazie a questo ruolo Head riuscì a farsi conoscere da una nuova generazione di spettatori, confermando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di restare rilevante nel panorama televisivo internazionale.

Dagli spot del caffè alla carriera teatrale

Prima di diventare una star della televisione, Head aveva costruito una solida esperienza nel mondo del teatro musicale. Negli anni Settanta recitò nel musical Godspell e successivamente prese parte a produzioni come Chess, Peter Pan e Rocky Horror Show Live. In Gran Bretagna divenne particolarmente popolare anche grazie agli spot pubblicitari della Nescafé. Tra il 1987 e il 1993 fu protagonista della celebre campagna del caffè Gold Blend insieme all'attrice Sharon Maughan. La storia romantica raccontata attraverso quegli spot conquistò milioni di telespettatori britannici e contribuì a renderlo un volto familiare ben prima del successo internazionale.

Il dolore per la perdita della compagna

Negli ultimi anni Head aveva continuato a lavorare senza sosta. Dal 2018 era entrato nel cast della storica soap radiofonica britannica The Archers, dove interpretava Robin Fairbrother.

La sua scomparsa arriva a pochi mesi da un altro grave lutto personale. Nel dicembre 2025 era infatti morta la sua compagna di lunga data Sarah Fisher, attivista impegnata nella tutela degli animali, scomparsa all'età di 61 anni.