Morto Jerry Adler. Addio all’indimenticabile Hesh de “I Soprano”

È morto l’attore americano Jerry Adler. Noto al pubblico di tutto il mondo per l’indimenticabile Herman “Hesh” Rabkin de “I Soprano” ma anche per i suoi lavori come regista e direttore di scena a Broadway, si è spento ieri all’età di 96 anni a New York. La notizia è stata confermata dai suoi familiari.

Ne “I Soprano”, Adler ha interpretato il consigliere e amico fidato del boss Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini. Ex produttore musicale ebreo legato alla famiglia criminale, Hesh era tra i più rispettati nella cerchia del boss mafioso, che si fidava della sua grande saggezza. Tra violenza e ambiguità morale, il suo personaggio ha fornito un contributo significativo senza lesinare sarcasmo e ironia.

Ma non solo. L’attore nato a Brooklyn ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni Cinquanta come assistente direttore di scena a Broadway. Stage manager per il debutto originale di "My Fair Lady", Adler ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del teatro e del cinema: tra gli altri Harold Pinter, Arthur Miller, Orson Welles, Marlene Dietrich e Katharine Hepburn.

L’esordio da attore è arrivato all’età di 60 anni. Oltre a “I Soprano”, ha interpretato il capo dei vigili Sidney Feinberg nella serie “Rescue me” e il rozzo Howard Lyman in “The Good Wife”. E ancora "Un medico tra gli orsi", "Innamorati pazzi", "Transparent", "Mad About You" e "Broad City". Adler è anche apparso sul grande schermo e ha collaborato con Woody Allen in "Misterioso omicidio a Manhattan" e Charlie Kaufman in "Synecdoche, New York".

Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Così Frank J.

Reilly: “Il grande attore, il mio amico Jerry Adler, è morto. Lo conoscete per uno dei suoi ruoli iconici, interpretato in molte delle sue apparizioni come guest star. Non male per uno che ha iniziato a recitare solo a 65 anni".