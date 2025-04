Niente Pasqua a Windsor per Kate: come sta la principessa

Ascolta ora 00:00 00:00

È uno degli appuntamenti immancabili nel calendario del Castello di Windsor ma la principessa Kate Middleton e il principe William non saranno presenti alla Santa Messa di Pasqua accanto ai reali inglesi, Carlo e Camilla, freschi di viaggio in Italia. I quotidiani britannici in queste ore si sono scatenati sulle possibili cause di questa assenza che sarebbero riconducibili allo stato di salute di Kate che fino ai mesi scorsi si è sottoposta a chemioterapia per la cura del cancro.

Come sta Kate

Se nel 2024 avevano saltato la cerimonia per le precarie condizioni di salute della principessa a causa del tumore, non avevano saltato nessun appuntamento dal 2017 a parte negli anni della pandemia (2020 e 2021) quando la cerimonia era stata annullata per colpa del Covid. Per questa ragione sono nati gli immancabili interrogativi sulla salute di Kate la cui ultima apparizione in pubblico risale a poco più di un mese fa (17 marzo) quando ha partecipato alla parata di San Patrizio a Londra.

I rumors sulla salute si fanno sempre più incalzanti ma non ci sono prove che l'assenza odierna sia dovuta a un malessere particolare: la scelta di Kate e della sua famiglia potrebbe ricadere nella semplice volontà di godersi un po' di pace e serenità nella loro tenuta e rimanere lontani dai riflettori.

Dove trascorreranno la Pasqua

Fonti vicine al The Mirror hanno spiegato che Kate e William " hanno scelto di trascorrere del tempo insieme come famiglia prima che i bambini tornino a scuola ". Il giorno di Pasqua lo vivranno, quindi, nella tenuta di campagna a Sandringham, nel Norfolk, assieme ai figli George, Charlotte e Louis. Re Carlo avrebbe approvato la scelta dopo essere stato informato in tempo utile dal principe di Galles sull'assenza a Windsor: fonti britanniche spiegano che questo "via libera" è da interpretare come un gesto di sensibilità del sovrano verso il primogenito e la nuora. Alcuni giorni fa la principessa Kate è apparsa in un video pubblicato da Kensington Palace immersa nella natura del del lago Windermere, nel "Lake District", con un gruppo di scout.

Chi sarà presente alle celebrazioni

Oltre a Re Carlo e alla consorte Camilla, alla Messa di Windsor saranno presenti la principessa Anna e il principe Edoardo

accompagnati dai rispettivi figli e consorti. Non è prevista la presenza di Andrea che è stato praticamente emarginato dopo lo scandalo sessuale della vicenda Epstein e in rotta di collisione con Re Carlo anche per motivi d'affari.