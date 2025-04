"La "coca" e il "mascara sulle guance". Fedez spoilera il nuovo brano: il mistero sulla dedica

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel momento in cui l'attenzione attorno a lui è un po' scemata dopo il grande exploit del festival di Sanremo e le rivelazioni di Fabrizio Corona, Fedez ha deciso di tornare a far parlare di sé. Questa mattina, poco prima delle 9, sul suo profilo Instagram è comparsa una storia con quello che è a tutti gli effetti lo spoiler della sua nuova canzone. Non se ne conosce né titolo né data di uscita ma il brano è probabile abbia un legame con quanto vissuto di recente dal rapper. Le strade con Chiara Ferragni si sono divise definitivamente, i due hanno intrapreso percorsi diversi e paralleli, mentre non è chiaro quale sia l'attuale rapporto con Angelica Montini. Pare che si siano lasciati ma ci sono stati alcuni avvistamenti recenti. Fedez mantiene il mistero e lo mantiene, per ora, anche sulla nuova canzone.

" Un valzer di parole crude/Non dire che non hai problemi con la coca/Lo fai solo se ti offrono e ne prendi pure poca/Ti circondi di persone ma ti senti sempre vuota/Io pensavo fossi un angelo/È la vista che si sfoca ", si sente in un pezzo dell'audio condiviso dal rapper. Si rivolge chiaramente a una persona, sembra una dedica, un pensiero rivolto a qualcuno che conosce bene e con il quale ha intrattenuto un rapporto, che però pare si sia deteroriorato, sciolto in qualche modo. E lo si capisce meglio dalla seconda parte condivisa: " Raccolgo i cocci della tua pace rotta che si infrange/Non c’è niente di peggio di una donna che rimpiange/Ti avevo detto in questa storia non si piange/Ti ho visto quasi sempre con il mascara sulle guance ". È una donna il soggetto al quale si rivolge Fedez, con la quale ha avuto una storia turbolenta e tempestosa. L'ha fatta soffrire, l'ha vista piangere spesso, "quasi sempre".

È probabile che il rapper sveli qualcosa di più sulla canzone nei prossimi giorni, quando probabilmente verrà rilasciata. Difficile, invece, che riveli chi è la donna. Si possono fare supposizioni, si possono fare ipotesi, ma è improbabile che sia lui a raccontare la genesi di questo brano.

Anche di "Bella stronza" riadattata e portata a Sanremo con, sebbene Fedez abbia accennato qualcosa non è mai stato esplicito. Non hai smentito, ma nemmeno confermato, le voci secondo le quali sarebbe stata modificata per Montini. La curiosità dei follower è tanta: chi sarà la misteriosa donna che lui pensava fosse "un angelo"?