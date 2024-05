Nuova fiamma per Fedez? Il rapper a Monaco mano nella mano con una giovanissima modella

Nuova fiamma per Fedez? Il rapper da qualche giorno si trova nel Principato di Monaco per assistere al Gran Premio e ha attirato le attenzioni dei tantissimi presenti. Mentre la moglie si trova in Spagna, a Madrid, con i figli, lui si è concesso l'ennesimo weekend con gli amici. Lusso sfrenato per il rapper, ospite in barca con il patron di EssilorLuxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che ha ereditato l'azienda di famiglia dal padre. Tanti gli amici presenti sul mega yacht ormeggiato in uno dei moli più prestigiosi del Principato, tra i quali una giovanissima ragazza bionda con la quale Fedez è stato visto passeggiare mano nella mano nell'area dei box delle vetture del circuito.

Lei è una 20enne, modella francese, con la quale il rapper è stata vista insieme in più occasioni. Classe 2004, farebbe parte del nuovo gruppo di amici di Fedez ma tra loro ci sarebbe ben più che un semplice feeling amichevole visto che i due in diverse occasioni hanno passeggiato mano nella mano, senza curarsi troppo dei presenti e delle tante telecamere. Qualcuno ci vede un messaggio per Chiara Ferragni, che da quando si è separata dal rapper non si è fatta ancora fotografare con nessuno, mentre il cantante ha nel suo palmares diverse ragazze, tra le quali la ragazza (sempre bionda e per molti clone dell'ex moglie) che è stata indicata come presente anche nel giorno della rissa con Cristiano Iovino, anche se lei ha fermamente negato di esserci stata. Nulla di strano che con Fedez ci fosse un'altra bionda.

La prima volta che Fedez e la giovanissima modella francese sono stati visti insieme risalirebbe a marzo, subito dopo l'annuncio della separazione, quando i due sono stati avvistati a Courchevel. Ma la giovane sarebbe stata anche a Miami e poi al ∫.

Sicuramente il rapper in questo particolare momento della sua vita sta affrontando la sua quotidianità con grande leggerezza e non sono pochi quelli che criticano questo suo nuovo modo di comportarsi, non tanto per una questione di rispetto nei confronti dell'ex moglie, quanto per la tutela dei loro due figli, ormai comunque abbastanza grandi, soprattutto Leone, da capire quel che succede attorno a lui. Ma, conoscendo il personaggio, non si esclude che possa trattarsi solo dell'ennesima provocazione per far parlare i giornali.