Quanto guadagnava Paola Barale per fare la sosia di Madonna: la cifra da capogiro

Ascolta ora 00:00 00:00

Paola Barale continua ad essere una personalità molto in vista nel panorama dello spettacolo italiano e la sua vita è spesso materiale per interviste e approfondimenti. Dall'incontro con Marco Bellavia al matrimonio con Gianni Sperti, fino all'intensa storia d'amore con Raz Degan, passando per i grandi successi di carriera, da La ruota della fortuna alla sua presenza fissa a Buona Domenica, Paola Barale si è sempre data con estrema generosità al suo pubblico, raccontandosi con sincerità anche nei momenti di maggior fragilità.

Ospite a La volta buona, il salotto di Caterina Balivo, la showgirl ha avuto modo di parlare della sua vita e si è aperta nel ricordare la mamma, scomparsa lo scorso 1 marzo, dopo anni passati a combattere con l'Alzheimer. Nel ricordare una donna che "non era molto affettuosa" , Paola Barale ha ricordato però di non aver "mai sentito la mancanza di affetto" perché "sapevo che mi voleva bene." La donna ha ricordato i tempi difficili nel vivere la malattia del genitore, il suo tentativo di far sorridere la madre anche nei momenti più complicati e che quando è arrivato il momento di dirle addio, in qualche modo se ne era fatta una ragione proprio a causa della malattia. Durante l'intervista, però, Paola Barale ha avuto modo di ricordare anche come la madre fosse presente quando ha iniziato a lavorare. E proprio la carriera della ballerina è diventata il centro dell'intervista.

In particolare, Barale ha raccontato nel dettaglio i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, richiamando alla mente il suo debutto come sosia di Madonna, cantante simbolo degli anni Ottanta e non solo. Richiamando quel periodo della sua vita, come riportato da Adnkronos, Paola Barale ha ricordato come sua madre le desse una paghetta settimanale di circa cinquemila lire (che oggi corrispondono a poco più di dieci euro) per le sue spese e le sue necessità quotidiane. Tuttavia, con l'inizio della carriera da "sosia di Madonna" la situazione economica della showgirl è cambiata radicalmente e in breve tempo, facendo sì che Paola Barale si trovasse spesso a che fare con grosse cifre. Durante l'intervista ha spiegato infatti che "ho iniziato a guadagnare tanto… molto di più." Il suo tentativo di rimanere sul vago e di non specificare la cifra esatta è stato reso vano dalla Balivo, che ha insistito per conoscere lo stipendio a cui Barale arrivava durante le serate che la vedevano come protagonista.

Messa alle strette Barale non ha avuto altra possibilità che svelare la cifra da capogiro che l'hanno fatta arricchire quando era ancora molto giovane. La donna, infatti, ha svelato che "per una comparsa guadagnavano circa un milione di lire a serata, alla fine degli anni '80. Nell'88" . Stando all'inflazione odierna, la cifra guadagnata da Paola Barale corrisponderebbe oggi a un milione e duecentomila euro circa.

"Quindi capisci, anche se non mi piaceva tanto fare Madonna, ho detto: io la faccio!"

Una cifra che ha fatto ammutolire immediatamente il pubblico presente in studio. Poi Paola Barale ha concluso dichiarando: