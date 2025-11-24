"Ricoverata Brigitte Bardot". La star del cinema francese ha 91 anni

Sono ore di forte preoccupazione per Brigitte Bardot, che in questi giorni si trova nuovamente ricoverata in un ospedale di Tolone. Stando alla stampa francese, per la precisione il quotidiano Var-Matin, l'attrice avrebbe avuto ancora una volta bisogno di ricevere cure mediche adeguate, e per tale ragione è scattato il ricovero.

L'ultimo risale a ottobre, quando la star 91enne trascorse circa tre settimane all'interno della struttura ospedaliera. Nel corso del periodo di degenza, Brigitte Bardot avrebbe anche affrontato un intervento chirurgico finalizzato a risolvere una " grave malattia". Al momento non è possibile sapere di quale patologia stia soffrendo l'artista, ma sappiamo che la situazione sta generando una certea inquietudine in Francia, dove i fan dell'attrice sono in apprensione. Erano addirittura circolate voci relative alla morte dell'attrice. La Fondazione Brigitte Bardot aveva poi confermato a ICI Provence che Brigitte Bardot era "stata brevemente ricoverata presso l'ospedale privato Saint-Jean di Tolone per un piccolo intervento chirurgico, che è andato molto bene". "Sto bene" , aveva poi rassicurato anche la donna, vedendosi costretta a intervenire in un post su X. "Non so quale idiota abbia diffuso questa 'fake news' sulla mia scomparsa stasera, ma sappiate che sto bene e non ho alcuna intenzione di tirarmi indietro" , aveva aggiunto.

Oggi la notizia del

nuovo ricovero, avvenuto circa dieci giorni fa. Brigitte Bardot ha lasciato la sua casa a La Madrague per trasferirsi all'. L'augurio è che l'artista possa riprendersi in fretta.