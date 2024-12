Massimo Lopez investito da un pirata della strada. Cos'è successo e come sta

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza a parte la lussazione a una mano e il naso fratturato perché poteva andare molto peggio: il celebre e popolare attore Massimo Lopez è stato investito da una moto in centro a Roma nel quartiere Flaminio nella serata di venerdì 29 novembre alla fine dello spettacolo in scena in questi giorni nella Capitale con l'amico di una vita, Tullio Solenghi, al Teatro Olimpico. Il centauro si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso ma sono numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena e lo stesso Lopez ha successivamente sporto denuncia.

La dinamica dell'incidente

Il 72enne di origini marchigiane è stato trasportato prontamente in ospedale per gli accertamenti del caso con l'esito che abbiamo descritto. I fatti si sono svolti nella tarda serata di venerdì scorso, intorno alle 23.30, dalle parti di Piazza Gentile da Fabriano. Lopez non era da solo ma in compagnia di amici quando improvvisamente un centauro perde aderenza con l'asflalto a causa dell'alta velocità in via Antonio Allegri da Correggio: a quel punto la moto è scivolata per molti metri colpendo in pieno il comico che è caduto per terra. Invece di fermarsi e dare aiuto, approfittando del caos che si era creato attorno a Lopez, il motociclista è partito via a gambe levate.

Il ruolo dei testimoni

Per fortuna l'infortunio è stato di poco conto tant'é che Lopez ha potuto riprendere il suo spettacolo teatrale nei giorni successivi: da quanto appreso sarebbe saltata soltanto una sessione pomeridiana con gli spettatori riprogrammati in giornate e orari diversi in base alla disponibilità. Quel che più conta, adesso, è cercare di far luce sull'accaduto: Lopez ha denunciato alle forze dell'ordine quato avvenuto fuori dal teatro ed elementi preziosi sarebbero stati forniti anche grazie alle persone presenti accanto al comico così da dare maggiori informazioni agli investigatori che stanno seguendo le indagini del caso.

Inoltre, potrebbe essere possibile che vengano visionate le immagini di telecamere presenti in zona, sulla strada dell'incidente, per poter sfruttare meglio i dettagli riguardo al modello e alla targa della moto: per il momento questa è un'ipotesi.

Lo spettacolo è finito alla grande. Ora vogliamo tornare alla splendida normalità della nostra tournée che andrà avanti fino a metà febbraio".

Al Messaggero, Tullio Solenghi non ha parlato direttamente dell'incidente che ha coinvolto Lopez ma ha confermato le date della tournee. "