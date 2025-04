Paura per Shaila Gatta, il messaggio di notte che spaventa i fan: "Ho perso pezzi di me"

Ascolta ora 00:00 00:00

Fan in apprensione per Shaila Gatta, una degli ex concorrenti del Grande Fratello. Dopo essere stata a lungo assente sui social dopo la conclusione del reality show, l'ex velina è tornata a farsi sentire pubblicando un post che ha allarmato i suoi followers, già preoccupati per il suo lungo silenzio. Da giovane allegra e piena di energia, Shaila ha mostrato un grosso cambiamento, e nel suo ultimo messaggio se ne è compresa in parte la ragione.

L'ex gieffina ha pubblicato un messaggio, correlato di foto, suo canale Instagram. Lo scatto, postato intorno alle 00:28, nostra la donna intenta a pesarsi su una bilancia. La fotografia è correlata da un messaggio che lascia attoniti. " Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare… Non sapete cosa c'è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte" , ha scritto Shaila.

In breve si è scatenato il panico. L'immagine parla da sola. La bilancia riporta il peso di 51.6 kg.

Shaila Gatta sta attraversando un momento di forte fragilità, dovuto anche ai continui attaccchi social delle fan di Lorenzo Spolverato, il suo ex fidanzato. L'ex gieffina ha raccontato di essersi resa conto di aver vissuto un amore tossico. Parlando a quello che era il suo compagno, l'ex velina aveva detto: "Non mi capacito di come abbia potuto trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai fatto un gioco sulla mia persona, hai cercato di allontanarmi da tutti, io ce l’ho tanto con me. Mi sono sentita usata e poco amata. Ho capito che qualsiasi donna merita un amore sano e il nostro non lo è. Dovevo solo uscire per rendermene conto, avevo bisogno di curarmi" .

Adesso che il Grande Fratello è finito, Shaila Gatta ha voluto mostrare gli effetti di quanto ha subito. Sono stati tantissimi i messaggi di solidarietà da parte dei fan. "Devi pensare al tuo bene, noi siamo con te ", le hanno scritto in molti. C'è anche chi, come riportato da Today, ha inviato dei fiori alla ballerina.

Questi fiori sono un piccolo gesto di affetto per esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza a te che sei una persona speciale. Sei entrata nei nostri cuor e meriti solo il meglio. Ti vogliamo bene

".