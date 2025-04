"È un amore tossico, sei ossessionato". Lorenzo scaricato al Grande fratello: cos'è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Grande fratello è terminato con la vittoria di Jessica Morlacchi contro ogni pronostico. Le favorite erano Helena Prestes e Zeudi Di Palma ma l'ex cantante dei Gazosa è riuscita a superarle in volata, conquistando il montepremi finale. Tuttavia, in una finale scarna di contenuti e di dinamiche, a movimentare un po' le acque ci ha pensato Shaila Gatta, eliminata dal pubblico lo scorso lunedì e ieri in studio per assistere alla finae con gli altri ex concorrenti. Questi sette giorni all'esterno della Casa le hanno permesso di riprendere il contatto con la realtà e le sono serviti per riflettere sul suo percorso e sulle relazioni intessute nel corso dei sei mesi di reclusione nel reality. Questo l'ha portata a prendere una decisione che sembra essere definitiva per il rapporto con Lorenzo Spolverato, con il quale ha avuto una toria d'amore tra alti e bassi.

Per comunicarlo a Lorenzo, che nel frattempo ignaro di tutto ha trascorso la settimana ad attendere il momento che l'avrebbe rivista, Gatta è entrata nella Casa poco prima della proclamazione del vincitore. " Non voglio dilungarmi tantissimo, per me è stata una settimana molto difficile. Ho avuto la fortuna di uscire e capire meglio me stessa. Sono entrata con gli ideali di donna libera e ci stavo riuscendo, poi però sono caduta di nuovo nella vittima di me stessa e delle mie dinamiche ", ha esordito l'ex Velina durante il suo incontro con Lorenzo. " Non capisco come ti ho permesso di trattarmi in un modo brutale, hai cercato di allontanarmi da tutti, ce l’ho tanto con me. Questa settimana hai mostrato un amore incredibile per me, mentre durante i mesi in cui stavamo insieme questo amore non l'ho visto ", ha proseguito Shaila.

" Questo non è un amore sano, dovevo uscire per rendermene conto, non avevo le forze per prendere una decisione e quella donna di sei mesi fa è tornata perché mi voglio bene e mi rispetto ", ha detto ancora Gatta davanti a un attonito Lorenzo. " Sono stata una persona che ha vissuto un amore tossico, avevo bisogno di aiuto, Se c’è una cosa di cui mi pento è di averti chiesto scusa troppe volte, quando io ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi ", ha concluso. Spolverato, evidentemente tremante davanti alle parole di Shaila, le ha chiesto spiegazioni: " Mi hai scaricato questa botta di cose, io sono terrorizzato. Questa settimana ho vissuto pensando solo a te e adesso tu entri e mi spari queste cose. Tremo, non capisco che sta succedendo ".

La replica di Shaila è glaciale: " Sei ossessionato da Helena. A me non interessa più di questa dinamica ". La sensazione condivisa da molti è che Shaila si sia voluta prendere la scena durante la finale, perché sarebbe bastato attendere poche ore che Lorenzo uscisse per dirgli tutto.

Non ho nient’altro da dirti, non mi aspettavo tutto questo quindi per me può uscire anche subito, un minimo di rispetto. Al tuo posto non l’avrei mai fatto, sei stata egoista

", è la conclusione di Lorenzo mentre Shaila lasciava la Casa.