Peter Gomez, l’amore per una donna più giovane: “Non avrei mai pensato che potesse accadere”

Stanno insieme da tre anni e la differenza d’età, all’inizio, aveva sorpreso anche lui. Peter Gomez racconta a Nunzia De Girolamo l’amore per una donna molto più giovane, nell’intervista a Ciao Maschio in onda sabato 10 ottobre, dalle 17.05, su Rai 1. “Non avrei mai pensato che potesse accadere, ma è accaduto”, confessa il giornalista. Alla domanda se sia innamorato, Gomez risponde di sì. “È una ragazza con cui stiamo insieme ormai da tre anni. È più giovane di me. Di molti anni. Non importa quanti, ma sono molti”. A tenerli uniti, racconta, sono l’ironia e le cose che amano fare e condividere: “Mi fa ridere e poi abbiamo tanti interessi comuni. Lei aveva fatto politica, si occupa di sociale, si occupa di volontariato, ha una grande carriera, è una persona speciale”. Del primo bacio ricorda anche la domanda con cui si era fatto avanti: “Eravamo su un divano e io le ho chiesto: ‘Adesso cosa facciamo? Ci baciamo?’”. Quando però De Girolamo lo invita a confessare qualcosa che non ha mai detto, Gomez parla delle proprie insicurezze, che riguardano anche la vita sentimentale. “Io mi sento sempre inadeguato. Ho un po’ la sindrome dell’impostore. Penso di non essere all’altezza magari della nostra relazione di coppia, o anche nella vita”.

Nel corso dell’intervista si parla anche di Marco Travaglio. La conduttrice gli chiede se abbia mai pensato che avrebbero smesso di lavorare insieme. Gomez ammette le difficoltà di un rapporto che dura da molto tempo: “Abbiamo avuto un sacco di alti e bassi, ovviamente. Però ci conosciamo da tantissimo tempo e credo che ci stimiamo entrambi. Non ci apprezziamo su tutte le cose che facciamo, immagino”. Ci sono state anche discussioni: “Abbiamo anche litigato, come capita. Ma anche al termine del litigio, dopo un po’, si è sempre fatto pace”.

È severo con se stesso quando deve scegliere se si senta più bravo come padre o come giornalista. “Come giornalista, purtroppo”, risponde. Poi racconta il rapporto con la figlia: “Ho una figlia che adoro, che cerco di vedere sempre il più spesso possibile. Però vive con sua madre, una persona che stimo in maniera assoluta, con la quale la relazione è finita tantissimi anni fa”. Se dovesse intervistarla, la prima domanda sarebbe lontana dal lavoro e dalle polemiche: “Sei felice?”. E quando De Girolamo gli chiede che cosa direbbe Dio di lui, se esistesse, Gomez immagina questa risposta: “Sei un peccatore, ma non sei una persona cattiva”.