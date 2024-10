Radio 1 racconta Jannacci

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono artisti che non passano mai di moda perché ne sono sempre restati al di fuori. Enzo Jannacci è uno di questi e bene fa Radio 1 a dedicargli Jannacci e dintorni (Rai Radio 1 lunedì 28 ottobre dalle 22.05). A condurre lo spettacolo saranno Simone Colombari e Max Paiella dalla storica Sala A di Via Asiago a Roma, dove una band di fuoriclasse (Attilio Di Giovanni al pianoforte, Gino Mariniello alla chitarra classica ed elettrica, Alberto Botta a batteria e percussioni, Flavio Cangialosi a basso e fisarmonica, Mario Caporilli a tromba e flicorno e Claudio Giusti al sax) accompagnerà il racconto della storia di uno dei più imprevedibili autori italiani, uno dei pochi capaci di restare fino all’ultimo al di fuori delle tendenze, dagli esordi con Adriano Celentano agli incontri con Giorgio Gaber e Dario Fo fino all’incredibile excursus artistico che lo ha portato ad entrare a modo proprio nel jazz passando persino per il Festival di Sanremo e gli spettacoli in tv più inconsueti. Enzo Jannacci ha inciso quasi trenta album (uno dei quali, Quelli che...

, è tra i cento migliori italiani secondo Rolling Stone) rimane ancora un caposcuola che resta seguito e ammirato anche tra i più giovani. Dopotutto c’è in lui quella follia creativa che non invecchia e che è sempre piacevole ritrovare, specialmente in radio, specialmente alla sera.