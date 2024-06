"Ritardo e ancora ritardo". Lo sfogo di Mara Venier sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

La celebre conduttrice di Domenica In ha chiuso, da poco, un’altra stagione di successi su Rai Uno. Il programma condotto da Mara Venier, di fatti, è in pausa per le vacanze estive ma si scadano già i motori per la prossima edizione. Nel mentre, la Venier prepara la valigia e salta su un volo diretto a Brindisi dove trascorrerà qualche giorno (o settimana) di vacanza. Sarebbe dovuta partire il 26 giugno da Milano per dirigersi in Puglia ma i suoi piani sono stati stravolti da un ritardo (estremo) che ha accumulato la compagnia aerea del nostro Paese. Indignata per quello che è accaduto, la conduttrice ha preso il telefono e, attraverso una serie di storie che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram, ha raccontato ai follower cosa stava accadendo, denunciando il comportamento di Ita Airways.

“ Ritardo, ritardo e ancora ritardo ”, esordisce Mara Venier sui social. La donna avrebbe dovuto prendere il volo, in partenza dal capoluogo meneghino, per dirigersi per l’appunto a Brindisi e l'aereo sarebbe dovuto decollare alle 14 e25, ma alla fine così non è stato. Si sono cominciati ad accumulare diversi minuti di ritardo con annessi disagi per i passeggeri. “Eccoci qui adesso. Fermi nel pulmino da un sacco di tempo, non si sa perché… Ritardo ", ha aggiunto Mara Venier con un tono di voce molto stizzito. Ma non finisce qui, perché, come mostrano le storie successive, i problemi si sono accentuati con lo scorrere dei minuti. " E siamo ancora qui fermi e nessuno ci dice niente. Tutti così. Che dobbiamo dire?" , ha affermato la conduttrice. Dal suo viso, nascosto da un paio di occhiali neri, ha inquadrando gli altri passeggeri che, come lei, sono bloccati sul bus.

L’incubo però è finito dopo oltre un paio di ore. Infatti è stato un membro dell’equipaggio che ha spiegato il motivo dell’inconveniente. Pare che l’aereo in fase di decollo abbia avuto un problema e, solo quando è stato risolto i passeggeri sono potuti salire sul velivolo e partire. “ Grazie Ita ”, aggiunge Mara Venier verso la fine di questa odissea. “ Dov’è il rispetto per i passeggeri? ”, continua nell’ultimo video postato. Alla fine la conduttrice è riuscita a partire.

Dopo che i tecnici sono riusciti a risolvere il problema che stava interessando il, i passeggeri hanno potuto prendere posto. L'aereo è atterrato nella città pugliese alle 17.20 con un importante ritardo.