Gelo a Domenica In, Mara Venier sbotta durante l'intervista alla vedova di Mike Bongiorno

Momenti di gelo e grande imbarazzo nello studio di Domenica In, quando Mara Venier, impegnata in un'intervista a Daniela, moglie dello scomparso Mike Bongiorno, ha perso le staffe sbottando contro il pubblico. Qualcosa di ineditoo, che ha lasciato attoniti anche i telespettatori che assistevano al programma da casa.

Il pubblico zittito

L'episodio si è verificato nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, andata in onda nella giornata di ieri, domenica 26 maggio. Una degli ospiti della trasmissione era proprio Daniela Zuccoli, che per oltre 30 anni è stata la consorte del compianto conduttore televisivo Mike Bongiorno. Si trattava di un'importante occasione - quella dei 100 anni che avrebbe compiuto Bongiorno - per ricordare e celebrare uno dei "padri" della televisione italiana, e Mara Venier è parsa subito molto emozionata e coinvolta dalla discussione.

"Siamo stati insieme 40 anni, quando l'ho conosciuto ne aveva 46 e io 20 ", ha ricordato Daniela Zuccoli, "a 15 anni dalla morte per lui c'è un movimento pazzesco, io sono molto molto felice di questo. Vuol dire che ha lasciato un segno d'amore" . La vedova di Bongiorno ha poi spiegato le ragioni della sua presenza a Domenica In. "Volevo scusarmi con gli altri, non volevo essere villana ma ho scelto di venire solo da te. Anche Bruno Vespa mi ha invitato ma gli ho detto di no" , ha dichiarato. Insomma, un grande onore per la Venier, che forse proprio per l'importanza del momento non è riuscita a trattenersi quando il chiacchiericcio del pubblico presente in studio si è fatto mano a mano più forte.

A un certo punto, la conduttrice ha interrotto l'intervista per chiedere silenzio. " Scusa, un momento Daniela. Silenzio. Per favore vi chiedo silenzio e rispetto, quest'anno non l'ho mai fatto" , ha sbottato, visibilmente infastidita dalla situazione. E, ancora: "Per favore, silenzio e rispetto perché stiamo parlando con la signora Bongiorno ed è anche un momento delicato ed emozionante, almeno per me e per la signora Bongiorno".

Una reprimenda in piena regola, che ha fatto calare il gelo, e il silenzio, in studio.

La gaffe con i Ricchi e Poveri

Prima dell'intervista a Daniela Zuccoli, Mara Venier aveva già dato di cui parlare durante l'intervista con i Ricchi e Poveri, ossia quando ha fatto una battuta in

merito a una foto della coppia. Nello scatto, due giovani Angelo e Angela comparivano in spiaggia, in costume. La conduttrice si è lasciata andare a un commento che ha imbarazzato l'artista, e suscitato una certa ironia.