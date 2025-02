Sanremo, chi è Mariasole Pollio che conduce il Prima Festival

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una lunga attesa ieri è ufficialmente partito il Festival di Sanremo 2025, abbiamo scoperto le 29 canzoni in gara e abbiamo "ritrovato" Carlo Conti sul palco dell'Ariston dopo i regni di Baglioni e Amadeus. Da sabato va in onda invece il Prima Festival, la fascia che anticipa lo spettacolo del teatro sanremese e che sta regalando diverse sorprese al pubblico a casa. La più grande di tutte è certamente Mariasole Pollio, al timone del programma insieme a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Ma chi è la giovane presentatrice?

Chi è Mariasole Pollio

Mariasole Pollio nasce il 18 luglio del 2003 a Napoli e inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione da piccola. Quando ha appena 3 anni la madre la iscrive a un corso di teatro. Poi, quattro anni più tardi, inizia a frequentare una scuola di cinema, con l’obiettivo di diventare un'attrice. Nel 2011 esordisce come interprete nella miniserie “Violetta”, mentre nel 2013 prende parte al cortometraggio “Il mozzicone equilibrista” di Luigi Scaglione. Nel 2016, all’età di 13 anni, ricopre il ruolo di Pure side nel cortometraggio "Giulia" diretto da Salvatore De Chiara.

In quell’anno la sua carriera cambia radicalmente. Mariasole Pollio si iscrive a Youtube e i suoi primissimi video attirano l’attenzione di Francesco Facchinetti. Da lì una scalata senza sosta: nel 2018 entra a fare parte della serie “Don Matteo” e viene scelta da Leonardo Pieraccioni per recitare in “Se son rose”. Nello stesso anno riceve il Premio Charlot Rivelazione fiction 2018. La giovane partenopea fa anche il suo esordio nella veste da conduttrice nel programma musicale “Battiti Live” insieme ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Successivamente conduce lo spin-off di “Battiti Live” insieme a Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis e il “Coca-Cola Summer Festival” con Rebecca Staffelli.

Mariasole Pollio è già un punto di riferimento del piccolo schermo, ma attenzione anche al suo boom sui social. La ventiduenne vanta oltre 1,4 milioni di follower su Instagram e quasi 300.000 iscritti su YouTube. "Per me sono stati una scoperta e dei grandi amplificatori, ho capito che se ben utilizzati potevano essere un megafono potentissimo con cui far arrivare le proprie passioni, cosa che continuo a sfruttare tutt’oggi” ha raccontato in una recente intervista a Vanity Fair: “Col tempo ovviamente sono cresciuta io e con me è cambiato il mio modo di comunicare ma con i followers ho sempre un rapporto amichevole, tendo a portarli virtualmente con me nelle mie giornate".

Nonostante la grande notorietà, la vita sentimentale di Mariasole Pollio è avvolta nella privacy.

In passato si è parlato di un flirt – poi smentito – con Valerio Mazzei, indiscrezioni di gossip anche su Federico Rossi o Deddy, ex concorrente di Amici. Recentemente ha invece ha ufficializzato la sua relazione con il musicista Marco Salvaderi.