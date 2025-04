"Se hai sofferto tanto…". La rivelazione di Giorgio Panariello a Domenica In

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgio Panariello si è aperto a rivelazioni molto private nello studio di Domenica In, in una puntata che ha dedicato l'apertura alla scomparsa di Papa Francesco. L'attore, tra i più amati del panorama italiano, ha ripercorso la sua lunghissima carriera senza lesinare dettagli anche sulla sua vita privata, ricordando il rapporto molto stretto che lo legava ai suoi nonni. Ma nella sua vita c'è un vuoto: " Non sono mai venuti i figli, non avendo avuto una famiglia regolare, non c'è stato un passaggio di consegne. Non avevo paragoni, non sentivo il senso della famiglia in quanto tale. Ho sempre formato famiglie, ma non mi sono mai sposato e non ho mai avuto figli. Io sarei stato un padre meraviglioso, anche se c'è sempre tempo ".

Tutti conoscono Panariello come attore di commedie brillanti, come one show man e come intrattenitore ma pochi sanno che nella vita ha svolto innumerevoli lavori, spesso distanti da quello che è il mondo dell'arte. " Ho fatto di tutto, anche il cameriere, l'elettricista a bordo delle navi. Rivedendo le immagini, ho realizzato che non mi sono mai fermato un attimo. Ho sempre lavorato ", ha detto al termine di un filmato che ha riassunto la sua vita. " Ho avuto tante mancanze colmate dai miei nonni che sono stati genitori fantastici. Mia nonna è morta prima del mio debutto televisivo, a Stasera mi butto. Non c'era, ma c'era. Anche oggi so che ci sono ", ha proseguito con un po' di malinconia nella voce.

Come molti suoi colleghi diventati famosi, anche Panariello ha cominciato l'avventura nella recitazione dal basso, iniziando come animatore nelle sagre di paese e con i primi guadagni " acquistai casa a Prato che ho ancora oggi. Sono guascone, mi sono goduto la vita ". Saper ridere e far ridere è stato il suo modo di sopravvivere a una vita che non è stata particolarmente clemente con lui: " Le cose non belle che mi sono capitate da ragazzo le ho esorcizzate con l'umorismo. Se hai sofferto tanto, qualcosa ti rimane negli occhi per tutta la vita ".

Attualmente è fidanzato e, come ha dichiarato, non esclude di poter formare una famiglia nonostante non sia più giovanissimo. Ma il futuro è un'incognita per tutti e così Panariello preferisce non escludere alcuna possibilità.