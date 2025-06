“Sei peggiorato, il divorzio..”. "Hai ragione". Botta e risposta tra Orietta Berti e Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Botta e risposta di fuoco tra Fedez e Orietta Berti durante l’ultima puntata di Pulp, il podcast di approfondimento condotto dal rapper milanese e da Mr Marra. Frecciatine sulla vita intima, battute al veleno e non solo: Orietta Berti si difende molto bene da Fedez e ingaggia con lui un dibattito piuttosto aspro e veritiero. Non mancano i riferimenti alla ex moglie Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice.

Orietta Berti, che ha da poco compiuto 82 anni, si rivolge a Fedez senza tanti peli sulla lingua e dopo una discussione accesa spiega: “Federico, basta. Sei peggiorato nel linguaggio”. Ma Fedez la prende sul ridere e ci scherza su: “Sai cos’è? È il divorzio, Orietta”, riferendosi alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni. E lei prende la palla al balzo e replica: “Eh, a volte sì. Incattivisce”. Da qui l’intervento di Mr. Marra commenta la stoccata della cantante: “Però è brutta questa. Io ci sarei rimasto malissimo», ma Fedez sorprende tutti: “Però ha ragione”. E ammette: “Sono un po’ più punkabbestia”, confermando la trasformazione notata perfettamente da Orietta Berti.

“Ha avuto tante cose che non sono giuste e quindi è facile che uno si possa incattivire. Non è giusto quello che gli hanno detto. È un bravo ragazzo. Lui rispetta il prossimo come non fanno di solito in questo ambiente”, lo giustifica la nota cantante. E ancora: “Allora mi ha parlato dei suoi bambini. La piccolina non era ancora nata. Si è messo a piangere. Mi parlava di Leone, era molto tenero”.

“Non lo so se sono davvero così, raga”, risponde scherzosamente Fedez. Non è la prima volta che la Berti collabora con un artista più giovane: il 27 giugno esce “Cabaret”, il nuovo singolo in collaborazione con Fabio Rovazzi e i FuckYourClique.