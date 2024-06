"Prima la sinistra sosteneva l’intifada, oggi…". Crozza imita Feltri: applausi e risate del pubblico

Proseguono le imitazioni di successo di Maurizio Crozza sul Nove. Il comico, durante l'ultima puntata, ha deciso di provare l'imitazione di Vittorio Feltri, direttore editoriale de Il Giornale e, in particolare, si è cimentato in una discussione su Elly Schlein e alcune delle donne di sinistra candidate alle prossime elezioni europee. In particolare, la voce fuori campo ha domandato al Crozza-Feltri cosa ne pensasse dell'idea di Schlein di candidare Ilaria Salis. Idea che poi è naufragata ma che per qualche settimana è stata viva nella discussione politica.

" Trovo che l'idea sia giusta, coerente. Se non sbaglio volevano candidare anche Annunziata, quindi avremo la Salis, la Annunziata e la Schlein. Una volta la sinistra appoggiava l'intifada, adesso ha sposato l'antifiga. Ci manca solo la Thunberg per fare il poker di cessi portasfiga ", dice Crozza nei panni del direttore, tra gli applausi e le risate del pubblico. Alla voce fuori campo che chiede di non offendere l'imitatore dice: " Ma che offesa? È oggettivo che Schlein, Salis e Annunziata siano la morte della libido. Ogni volta che una delle due appare si cancella una categoria di YouPorn. Quelle tre sono l'antimateria del testosterone ", prosegue Crozza.

" Io, piuttosto, avrei candidato Carla Bruni. Ma non l'ha vista dalla Fagnani quando ha detto che gli dà giù parecchio di alcool? ", prosegue il comico parlando della moglie dell'ex presidente della Repubblica francese. Il momento di imitazione di Vittorio Feltri da parte di Crozza è stato un susseguirsi di politicamente scorretto, anzi, scorrettissimo, che ha però strappato sorrisi al pubblico presente in studio. Il comico ligure ha sposato la linea del politicamente scorretto per i suoi spettacoli e i riscontri sembrano premiarlo.

Vittorio Feltri, infatti, non è l'unico personaggio che Crozza porta ai suoi telespettatori. L'imitazione di Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è una delle tante che vanno contro il politicamente corretto e che Crozza, nonostante le critiche continua portare avanti.