“Sono diventato una macchina”. Schwarzenegger torna a recitare dopo l’intervento

Solo qualche tempo fa la notizia di un’operazione al cuore che ha fatto preoccupare tutti i fan di Arnold Schwarzenegger, ma a quanto pare, niente e nessuno può fermare l’ex Terminator e l’ex governatore della California. L’attore che di recente è stato protagonista anche di una serie action – disponibile su Netflix – fa sapere che nonostante il delicato intervento non vede l’ora di rimettersi in carreggiata e tornare a recitare. “ Mi hanno impiantato un peacemaker e dopo una settimana vado alla grande” , aveva fatto sapere Arnold Schwarzenegger solo qualche giorno fa. Ora, come riportano le ultime notizie dall’America, la convalescenza del buon (e vecchio) Terminator sta proseguendo alla grande tanto che l’attore non ha deciso di rimandare ancora i suoi impegni sul set e, più che mai, è deciso riprendere il suo lavoro.

In particolare è pronto a indossare di nuovo i panni di Luke Brunner nella seconda stagione Fubar, le cui riprese sono previste già da aprile. La corsa in ospedale e, poi, l’intervento al cuore lo ha raccontato lo stesso Schwarzenegger, intervenendo al podcast Arnold's Pump Club. Qui ha scherzato sia sul suo stato di salute che sull’operazione chirurgica. Sono diventato un pò più una macchina ", rivela. La star di Terminator, che oggi ha 76 anni ha rassicurato i fan sul suo stato di salute e anche sulla produzione della serie targata Netflix che non subirà interruzioni. Infatti, alla luce di un buon riscontro da parte del pubblico, il colosso dello streaming non ha tardato a rinnovare lo show per una seconda stagione.

Ho ricevuto tanti messaggi gentili da tutto il mondo – aggiunge -. Ma molte persone mi hanno chiesto se il mio pacemaker causerà problemi con la seconda stagione di Fubar, E io risposo: Assolutamente no – rivela durante l’intervento al podcast -. Sarò pronto per girare già ad aprile" , assicura. L'attore di Hollywood nella serie action – comedy che è su Netflix, interpreta il ruolo di Luke Brunner, un agente della Cia prossimo al pensionamento, che a causa di un segreto di famiglia, è costretto a tornare sul campo per un ultimo lavoro. E proprio grazie alla serie di Netflix ha trovato il modo di re-inventarsi. Legato ancora al franchise di Terminator, Arnold è tornato a indossare i panni del cyborg del futuro nei film più recenti ma sono stati, di fatto, un insuccesso.

Fubar, invece, nonostante una storia convenzionale, ha dato agio all’attore di trovare un ruolo più congeniale.