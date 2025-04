Stefano De Martino, la frecciata a distanza a Belen: "Sto ancora pagando il matrimonio..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Curiosa battuta di spirito di Stefano De Martino durante l'ultima puntata di Affari Tuoi. Nel rispondere a uno dei concorrenti, il giovane conduttore campano ha tirato in ballo il suo matrimonio da tempo concluso con la showgirl Belen Rodriguez e tutti hanno voluto vederci una frecciatina indirizzata alla ex moglie.

Il siparietto è andato in scena nel corso della puntata di ieri, giovedì 24 aprile. De Martino stava parlando con uno dei concorrenti della trasmissione, ossia Simon, Trentino Alto Adige. Il concorrente giocava insieme ad Anna, la sua fidanzata, e c'è stata l'occasione per parlare del loro futuro matrimonio. " Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?" , ha chiesto Stefano De Martino. " 100 – 110 invitati ", è stata la risposta. A quel punto il conduttore si è messo a ridere: "Al mio matrimonio c'erano 110 camerieri. Lo sto ancora pagando. C'erano tutti i parenti da giù".

L'uscita di De Martino ha naturalmente provocato l'ilarità del pubblico presente in studio. Sui social si sono scatenate le congetture. Si sarà trattato di una battuta innocente, oppure era una vera e propria frecciata indirizzata a Belen? Il matrimonio fra Belen Rodriguez e Stefano de Martino è stato uno dei più chiacchierati e apprezzati del mondo dello spettacolo. I due si sono sposati nel 2013 dopo essersi conosciuti ad Amici. Dalla loro unione è nato Santiago.

Il rapporto fra De Martino e Rodriguez non è stato privo di alti e bassi. Dopo numerose crisi, i due si sono definitamente lasciati nel 2023. Belén racconto di essere stata tradita con più di dodici donne.

Nonostante i grandi dolori, i due sembrano aver raggiunto un, tanto che De Martino è stato visto al parco con Luna Marì, la seconda figlia che Belen Rodriguez ha avuto insieme ad Antonino Spinalbese.