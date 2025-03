Chiara Ferragni e lo strano incontro in aeroporto: "Cosa mi hanno detto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Curioso episodio per Chiara Ferragni, che in un video pubblicato su TikTok espone ai suoi followers le proprie perplessità. Durante il viaggio verso la Romania, infatti, l'influencer cremonese sarebbe stata avvicinata da alcune ragazze del controllo di sicurezza dell'aeroporto di Bergamo che non l'avrebbero riconosciuta. Cosa che ha destato una certa confusione nell'imprenditrice digitale.

La Ferragni ha raccontato questa curiosità mentre si trovava nella camera d'albergo in cui stava alloggiando durante la sua esperienza a Bucarest. " Ciao ragazzi, sono a Bucarest per un lavoro e ci resterò fino a lunedì e sono venuta qui da Bergamo con un volo diretto e all'aeroporto mi è successa una cosa troppo divertente. Ai controlli di sicurezza, c'erano queste ragazze che stavano lavorando ma non riuscivano a capire se fossi io o no e continuavano a dire 'No, ma è identica alla Ferragni, ci assomiglia'" , ha riferito, mostrando perplessità. "Passo il controllo e avrei voluto salutarle e dire che ero io ma una di lei si è messa davanti a me e mi ha detto: 'No, tu assomigli alla Ferragni ma sei molto più bella, hai un viso più bello del suo'. Io non so se prenderlo come un complimento o meno, visto che sono io" , ha concluso.

Il video ha divertito molto i fan, che hanno commentato numerosi. In poco si sono raggiunte più di un milione di visualizzazioni.

Chiara Ferragni ha trascorso questi ultimi giorni a Bucarest, in Romania, e si è dichiarata molto emozionata, perché non aveva ancora mai visto la città. L'influenzer era stata invitata a un evento di Manokhi, organizzato in collaborazione con ELLE Romania. In questo periodo si sta svolgendo la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, e l'imprenditrice digitale ha saputo lasciare il segno con un look total red in pelle.

Manokhi è infatti una casa di moda romena

specializzata in capi in pelle di lusso, ed è molto apprezzata dalle star.

La Romania segna proprio un punto di ripartenza per l'influencer, che il mese scorso ha posato proprio per la rivista ELLE Romania che le ha dedicato la copertina del numero di marzo.