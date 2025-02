Chiara Ferragni sbarca in Romania

Ascolta ora 00:00 00:00

Il rilancio di Chiara Ferragni passa dalla Romania. Dopo Grecia e Spagna, l'imprenditrice digitale è sbarcata a Bucarest per realizzare un servizio fotografico, che segna il suo ritorno sulla scena come icona fashion. La rivista Elle Romania l'ha scelta come cover story del numero di marzo e il backstage del servizio realizzato con il fotografo Nicholas Fols è diventato virale sui social network. "Chiara rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda ", titola la rivista rumena, che all'ex moglie di Fedez ha dedicato l'ultima copertina.

L'intervista di Chiara Ferragni

Nella lunga intervista, che Chiara Ferragni ha concesso a Elle, non si fa parola né dei problemi giudiziari né della sua vita privata, piuttosto l'imprenditrice digitale ripercorre le tappe principali della sua ascesa nel campo della moda e dal suo lavoro di influencer e imprenditrice. " Il mio viaggio è stato un sogno che si è avverato. Tutte le mie passioni, i viaggi, la fotografia e la moda, si sono unite e ne ho fatto una carriera. Sono davvero felice di tutto questo, perché è tutto ciò che avevo sognato, e anche meglio", ha dichiarato Chiara Ferragni parlando con la giornalista Domnica Margescu.

"Ora sento di aver trovato un buon equilibrio: sono online, ma non mi sento obbligata a postare ogni giorno e, quando lo faccio, voglio davvero godermi ciò che condivido", ha detto a proposito della sua presenza sui social nell'intervista che sembra essere una vera e propria operazione di rilancio.

I nuovi progetti in Romania

La copertina di Elle rappresenta per Chiara Ferragni l'inizio di un nuovo progetto lontano dai confini nazionali; una tappa nel percorso di rilancio intrapreso negli ultimi mesi che l'ha vista ripartire con nuovi progetti in Spagna e Grecia. "La presenza di Chiara Ferragni qui rappresenta anche un’apertura a nuove possibilità per l’industria della moda rumena ", riferisce la rivista, parlando dei prossimi impegni dell'influencer in Romania.

Tra poche settimane Ferragni parteciperà, infatti, all'evento del brand Manokhi allainsieme alla sorella Valentina e all'amica Veronica Ferraro e sarà protagonista di due eventi mondani che si terranno nella città. L'ultima Fashion Week alla quale l'imprenditrice aveva partecipato era quella milanese nel settembre 2024. L'ultima prima dello scandalo Pandoro gate, che ha colpito duramente la sua reputazione.