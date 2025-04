"La sua crescita è difficile per me". Vanessa Incontrada e la rivelazione sul figlio

Ascolta ora 00:00 00:00

L’esperienza da madre, il rapporto con suo figlio e le sue prime difficoltà. Ma non solo. L’amore ritrovato e l’importanza dei genitori nella propria vita. Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, il programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin, Vanessa Incontada ha lasciato un attimo da parte la sua carriera da conduttrice e attrice ed è tornata a parlare della sua vita privata.

Il rapporto con il figlio

In primis, l’attrice ha avuto modo di parlare di suo figlio Isal. Seppur con alcune difficoltà, il rapporto è tanto intenso quando solido. “Per me è un po’ difficile la sua crescita. Sono felice che inizi la sua vita, ma sono diventata più ansiosa, voglio sapere sempre dove va. Mi è difficile stare così tanto lontana da casa”, ha rivelato l’attrice incalzata dalle domande della Toffanin. Nonostante questi, ha spiegato Incontrada, “ho voglia di condividere con lui le cose, siamo molto legati. Abbiamo un rapporto bellissimo. Sono molto orgogliosa di lui. Prima seguiva le mie cose, ora non tanto, ma spero che sia orgoglioso di me”. La conduttrice ha spiegato che ha in programma un viaggio a New York proprio con il figlio. “Anche se – ha scherzato – lui ha detto che non vuole dormire con lei perché dice che russo”.

L'importanza della famiglia

Da qui il colloquio si è spostato sul tema genitori e famiglia. Incontrada ha voluto mettere al primo posto il ruolo giocato da sua madre e da suo padre. “Mi rendo conto di aver fatto tante cose. Tante esperienze. Me lo porterò sempre con me. Pensa che mia madre mi ha dato il nome per l’attrice Vanessa Redgrave. Sono cresciuta in una famiglia matriarcale. Con mio papà ora abbiamo un legame fortissimo. Siamo indivisibili”, ha evidenziato. Poi, a stretto giro, ha descritto la madre come il “pilastro”, un “punto di riferimento” con un “grande spirito”.

L'amore ritrovato

Non è mancato un accenno all’amore difficile ma ritrovato con il compagno Rossano.

“Dopo due anni di separazione, difficili… forse ci dovevano essere. Non è mai detto un ritorno, ma doveva esserci. Ci siamo rinnamorati. Abbiamo ora un rapporto che avevamo perso. C’è una comprensione in più. Bisogna avere pazienza”, ha concluso.