Temptation Island, morto a 53 anni Alessandro Medici: l’ultimo avvistamento e il messaggio dell’ex

È scomparso all'età di 53 anni l'ex concorrente di Temptation Island Alessandro Medici. A dare il triste annuncio è stata la sua ex compagna, Sofia Calesso, che ha postato sul proprio account social uno scatto di Medici in compagnia del suo cane. Il tutto accompagnato dal messaggio: "Vivrai sempre dentro di me".

Ancora da chiarire le cause del decesso. Si pensa a un infarto improvviso.

Il primo a riportare la notizia della morte dell'ex manager è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine. Tra l'altro, pare che Medici sia stato avvistato la sera precedente da alcuni concittadini, che dicono di averlo visto allegro e in buona salute.

Poi è arrivata la conferma dell'ex compagna, Sofia Calesso.

Alessandro Medici partecipò all'edizione 2020 di Temptation Island, ed era in coppia proprio con Sofia, all'epoca sua fidanzata. I due hanno avuto un percorso intenso e importante all'interno del programma, culminato con un falò di confronto richiesto da lui. Al termine di una sentita discussione, i due scelsero di lasciare insieme la trasmissione. La relazione è così andata avanti, per poi interrompersi bruscamente dopo la tragedia della perdita del bimbo che stavano aspettando. Alessandro e Sofia si sono separati nel settembre del 2025, restando però in buoni rapporti. "Non ho superato la perdita della gravidanza e ho inconsapevolmente dato la colpa anche a lui non rendendogli più la vita serena", aveva ammesso tempo fa Sofia Calesso nel corso di un'intervista.

Quest'anno Alessandro aveva deciso di cambiare vita, dedicandosi alla natura e agli animali. Aveva infatti lasciato il lavoro da manager per aprire un asilo per cani e lavorare come dog sitter.

Adesso la notizia della prematura scomparsa di Alessandro. L'uomo lascia i figli Christian e Giulia, e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas. Isi svolgeranno sabato 18 luglio a Castel del Piano (Grosseto).