"Ti conveniva stare con Fedez", i fan contro la Ferragni. Ecco cosa risponde lei

Chiara Ferragni alle prese con una nuova ondata di critiche da parte dei fan. Dopo tutte le vicende che l'hanno vista coinvolta insieme all'ex marito Fedez c'era da aspettarsi che una parte della fanbase avrebbe avuto da ridire, specie alla luce degli ultimi gossip. Ed ecco che un video, pubblicato per dare un incoraggiamento ad altre donne, diventa terreno di battaglia, con alcuni follower intervenuti nei commenti per dare addosso alla loro ex beniamina.

Tra Chiara Ferragni e Federico Lucia è ormai finita. Sono trascorsi due anni dalla loro separazione, e lo scorso dicembre è arrivata anche l'ufficializzazione del tribunale di Milano. I due si stanno rifacendo una vita, ma ciò non impedisce ai fan di continuare a parlare di loro. Sono sempre di più gli ex follower delusi che accusano i Ferragnez di aver mostrato qualcosa che in realtà non esisteva.

In uno dei suoi ultimi video postati su TikTok, l'influencer incoraggiave le donne a stare alla larga dagli amori tossici, ma è stata duramente contestata nei commenti. Uno degli utenti, infatti, le ha puntato il dito contro, dicendole di aver portato avanti la sua relazione con Fedez per un tornaconto personale. " Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l'amore eterno? ", è stato uno dei commenti.

Non si è fatta attendere la risposta di Chiara Ferragni. "Che cosa cattiva da dire a una persona che ha scoperto, dopo essere stata lasciata, di essere stata presa per il c*** per tutti questi anni ". Non è usuale che l'influencer risponda a delle critiche, evidentemente il commento di quell'utente deve averla sconvolta parecchio.

Ovviamente sotto il

video pubblicato dalla Ferragni non ci sono stati solo commenti positivi. Tanti anche i follower che l'hanno incoraggiata e sostenuta, augurandole il meglio dopo la conclusione della sua storia con