Il tatuaggio per Fedez e la scritta: il vero significato del messaggio di Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiara Ferragni ha davvero dedicato un messaggio a Fedez come vorrebbero credere, e far credere, le irriducibili e reduci sostenitrici dei Ferragnez? Ovviamente no. Ferragni sta disperatamente tentando di forgiare una nuova immagine di sé, apparentemente meno eterea e più vicina ai follower, che sono quelli che spendono per acquistare i prodotti del suo brand e rappresentano anche il bacino di riferimento nel caso in cui qualcuno dovesse affidarle nuove campagne pubblicitarie. Dopo il caso pandoro, Ferragni è stata pressoché annullata a livello commerciale e ora ha necessità di ripartire ed è in questo contesto che si inserisce la sua rinnovata strategia comunicativa.

Ma perché, allora, c'è chi pensa che Ferragni sia improvvisamente impazzita e abbia dedicato una storia a Fedez? Tutto nasce da una foto che l'influencer ha pubblicato nel tardo pomeriggio del 23 aprile. È uno scatto della mano sinistra, dove si vedono due tatuaggi: uno è la scritta "la Chiara che vorrei" e l'altro è un raviolo, ormai sbiadito dal tempo, con una faccina sorridente. Ed è proprio per la presenza del raviolo che i più romantici tra i fan hanno pensato a una dedica a Fedez, essendo quello un tatuaggio che i due si fecero in coppia anni e anni fa. Ma il focus di quella foto non era sicuramente lo strano alimento ma la scritta "la Chiara che vorrei".

Questa scritta si lega a una storia precedente di Ferragni in versione teenager con le paturnie dove, riprendendo un vecchio trend social, ha scritto: " Chiara Ferragni per tutti, La Ferry per i veri fans. Chiara per chi mi ha appena conosciuta, Caia per mia mamma, Sis per le mie sorelle, Amore per gli amici che sono di famiglia, mamma per le due persone più importanti per me. Per tutti vorrei essere solo io, libera come questo giorno ". Un fan, a questo messaggio, ha replicato: " La Chiara che vorrei per chi ti ama e sostiene da sempre ". Da qui lo scatto della mano. Ferragni è alla continua ricerca di empatia con i suoi sostenitori, sta cercando di ristabilire un contatto per rafforzare la fanabase. Fedez è ormai un capitolo chiuso per Ferragni, che continua a portare avanti, tra alti e bassi, la relazione con Tronchetti Provera.

E ci tiene a farlo sapere. Fedez, dal canto suo, è in una nuova fase adolescenziale coi capelli bianchi, poco credibile ma tant'è. L'unica cosa che ancora li lega sono i figli, per il resto viaggiano su autostrade parallele in direzione opposta.