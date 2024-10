Il tumore, i due mesi di vita, Adriana Volpe. Magalli racconta la malattia in tv

Si è raccontato a 360 gradi Giancarlo Magalli, da decenni uno dei volti più popolari della televisione italiana, in una lunga chiacchierata con Mara Venier nel corso della trasmissione "Domenica In" del 13 ottobre. Il momento più toccante e profondo è sicuramente quando il conduttore tv di 77 anni ha raccontato la sua malattia, un tumore scoperto per caso, e i pochi mesi di vita che secondo le prime diagnosi gli sarebbero rimasti da vivere.

Il periodo della malattia

" Senti, come stai? Ti vedo benissimo ", domanda la padrona di casa per introdurre l'argomento. " Hanno detto che sono guarito, io gli credo ", risponde a tono Magalli alludendo ai medici che lo hanno curato dopo aver saputo della malattia nel 2022 a causa di una serie di sintomi (tra cui un'infezione) che lo portarono al ricovero: un anno a letto a causa di un tumore, in particolare un linfoma. Nel 2023, a "Chi" raccontò di essere uscito dal tunnel ma che i medici gli dissero chiaramente "che se non si fosse curato immediatamente " in due mesi me ne sarei andato. A me per fortuna hanno detto una mezza verità, ovvero che era curabile, solo le mie figlie sapevano tutto. Ed è stato meglio così" .

" Lavoro, scrivo, guido, viaggio " ha detto ieri a Mara Venier ripercorrendo il periodo trascorso all'ospedale Gemelli di Roma raccontando che le due ex mogli dalle quali è divorziato, e le figlie, gli hanno salvato la vita. " Quando stavo male facevano i turni accanto al mio letto perché serviva qualcuno che mi controllasse. Mi avevano dato dei farmaci da prendere e ci voleva una persona vicina ma non c'era personale ", racconta. " Loro si sono offerte volontarie, per notti e notti si mettevano il camice, la mascherina e si sedevano vicino al mio letto per controllare che stessi bene" .

La pace con Adriana Volpe

Per un lungo tempo ha tenuto banco la diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe risalente al periodo in cui lavoravano insieme alla trasmissione "I fatti vostri": per una risposta poco galante nei confronti della conduttrice è stato querelato per diffamazione e soltanto nei giorni scorsi, dopo un processo lungo anni, la vicenda si è conclusa con una multa e un risarcimento di cinquemila euro per la Volpe. A "Domenica In", Mara Venier è tornata sull'argomento parlando della pace e dell'abbraccio tra i due.

Una cosa buona

", ha risposto Magalli senza approfondire ulteriormente la faccenda ma sottolineando di essere sempre stato un buono e che molto spesso alcuni qui pro quo sono nati dalle battute che ha fatto nel corso della sua carriera ma spiegando di non aver mai parlato male di nessuno.