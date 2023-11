“Vado in esilio”. Così Fiorello ha fatto ballare la giornalista del Tg1

La potenzia mediatica di Fiorello è ormai nota. Il programma Viva Rai2, che va in onda al mattino presto sulla rete cadetta della Rai. Partecipare come ospiti alla trasmissione di Fiorello è un tassello da mettere nel curriculum e gran parte dei personaggi, di primo di secondo piano, vogliono farne parte. Ogni mattina, i personaggi invitati s'alzano prima dell'alba pur di essere lì, al Foro Italico, per presentarsi davanti alle telecamere Rai. Le ospitate non sono quelle classiche ma c'è un modo di mostrare il personaggio ospite molto diverso da parte di Fiorello. E così, capita di che una compita telegiornalista del Tg di Rai 1, si metta a ballare sulle note del celebre musical Grease.

Lei è Sonia Sarno, noto volto del principale telegiornale del Paese, che ha dimostrato di essere auto-ironica, oltre che autorevole. La scena è stata costruita nei minimi dettagli per dare al pubblico la reale percezione di quello che avevano fatto. La giornalista, infatti, è entrata in onda come se avesse appena terminato il telegiornale. Vestita in modo formale, com'è solita presentarsi al pubblico durante le sue condizioni, con lo sfondo tipico del Tg1, viene trasmessa la sigla del programma. Tutto come se Sarno stesse concludendo la sua conduzione ma, all'improvviso, partono le famose note del musical e la giornalista strappa il tailleur e inizia a ballare con l'iconica tuta indossata da Sandy, interpretata da Olivia Newton John durante uno dei balli più importanti e famosi del musical.