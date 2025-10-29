Vanessa Incontrada si sposa: nozze a sorpresa con Rossano Laurini dopo due anni di separazione

Dopo quasi vent’anni di relazione, un figlio e due anni di lontananza, Vanessa Incontrada ha annunciato il suo matrimonio con Rossano Laurini, lo storico compagno con cui ha condiviso gran parte della sua vita. L’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana ha rivelato la notizia in una lunga intervista a Vanity Fair, dove ha raccontato l’emozione e la consapevolezza con cui si prepara al grande passo.

“ Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’ E io ho detto subito di sì ”, ha confidato Vanessa. “ È arrivato in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che stiamo facendo che, per me, è molto più emozionante ora rispetto al passato ”.

Un amore lungo quasi vent’anni

La storia tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è iniziata nel 2007. Un colpo di fulmine che, un anno dopo, li ha resi genitori del piccolo Isal, nato nel 2008. Per anni hanno vissuto il loro amore lontano dai riflettori, costruendo una famiglia solida e riservata. Poi, nel 2022, la relazione ha conosciuto una pausa: " C’è stato un allontanamento perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano ", ha spiegato l’attrice.

Dopo due anni di separazione, la coppia si è ritrovata nel 2024, riscoprendo la complicità di un tempo e un sentimento più maturo: " Mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo. È stato come un re-innamoramento. Sai, la prima volta che ti incontri con una persona e hai voglia di conoscerla? Ecco, è stato così. Una voglia di riscoprirci, un rinascimento fortissimo che nessuno dei due si aspettava ".

Il matrimonio

Le nozze si terranno in Toscana dopo l’estate, in un clima di intimità e semplicità, proprio come lo stile di Vanessa. A portare le fedi saranno il figlio Isal e la primogenita di Rossano, un simbolo dell’unione familiare ritrovata.

La conduttrice, 45 anni, sottolinea che la decisione di sposarsi non è legata a convenzioni o pressioni sociali: “ È la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto. Non lo faccio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, o per la religione. Lo faccio perché lo sento. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia. ” Parole che rivelano la sua visione libera e autentica dei sentimenti, maturata negli anni e rafforzata dalle difficoltà superate insieme.

L’emozione di un nuovo inizio

Per Vanessa, questo matrimonio rappresenta una tappa simbolica più che un cambiamento pratico: “ Non penso che modificherà il nostro modo di vivere, però mi emoziona molto pensare che quel giorno ci guarderemo negli occhi e ci diremo di sì. Mi immagino che, in quell’istante, tutto il resto sparisca .”

