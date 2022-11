"Vi sono vicina". Selvaggia Lucarelli in tv dopo la morte della madre

La morte di un genitore è un evento al quale nessuno è mai strutturato abbastanza. Non importa quanti anni si hanno, lasciar andare una madre o un padre è sempre e comunque uno strappo all'anima. Lo sa bene Selvaggia Lucarelli, che ieri mattina presto, come da lei stessa comunicato, ha perso sua madre Nadia per complicazioni dovute al Covid. Era un soggetto fragile e da alcune settimane era stata ricoverata per aver contratto l'infezione.

Davanti a un lutto e a una perdita così grande, in molti hanno pensato che Selvaggia Lucarelli desse forfait, ieri, alla puntata di Ballando con le stelle. Sarebbe stata un'assente giustificata. Invece no: si accendono le luci ed eccola lì, al suo posto tra i giurati, mentre il suo compagno Lorenzo Biagiarelli è tra i concorrenti della puntata. Ed è peculiare il fatto che proprio in una giornata così strana e triste per la giurata, a essere eliminato dalla gara sia stato il suo fidanzato. Un'esclusione netta, avvenuta per volere del pubblico, che qualcuno imputa proprio alla presenza di Selvaggia Lucarelli in questa giornata. Un ragionamento che si basa sui tantissimi attacchi ricevuti dalla giurata proprio per aver deciso di non saltare la puntata. Selvaggia Lucarelli ha fatto suo il tradizionale adagio dello spettacolo "The show must go on" e, nonostante fosse evidente il disagio e la tristezza, era lì.

" Mi piace pensare che se ne sia andata all'alba per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, 'correte, non vi preoccupate per me'. Come era lei, come ha vissuto ", ha scritto la giurata nelle ore precedenti il programma, quasi ad annunciare comunque la sua presenza nel programma di Milly Carlucci. La conduttrice, in apertura di programma, ha voluto ringraziare Selvaggia Lucarelli per la sua presenza: " Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere. Per questo voglio stringere la mano a Selvaggia ".