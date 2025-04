Da Petrolini a Sordi fino a oggi, ecco i grandi comici "de Roma"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Tu me piaci/ Da quando sono nato /Perché me fai ride'/ Anche in un giorno sbagliato», canta Piotta nella canzone leitmotiv del documentario, di cui ha scritto la colonna sonora, La scuola romana delle risate diretto da Marco Spagnoli da giovedì 17 nelle sale.

Con Carlo Verdone narratore d'eccezione, ma anche protagonista di una buona parte del film, La scuola romana delle risate ripercorre con precisione ma con un tono leggero e scanzonato la sottile linea romanesca che lega la comicità, l'umorismo e la satira di personaggi che hanno fatto la storia del teatro, del cinema e della televisione, da Ettore Petrolini ad Alberto Sordi, da Aldo Fabrizi a Gigi Proietti, da Anna Magnani a Monica Vitti, da Carlo Verdone a Corrado Guzzanti, fino ad arrivare a Zerocalcare. Questi ultimi tre sono anche intervistati e aggiungono le loro testimonianze a quelle di Marco Giallini, Lillo, Virginia Raffaele, Anna Foglietta, Enrico Brignano...

Scritto da Leonardo Barrile, Francesco Favale, Marco Spagnoli e Milo Zagari, prodotto da Samarcanda Film in collaborazione con Rai Documentari, La scuola romana delle risate, che arriverà in prima serata su RaiTre il 26 aprile, utilizza materiali d'archivio non sempre scontati (il montaggio puntuale è di Eleonora Marino), con un Alberto Sordi che fa veramente «l'ammericano» in un servizio della Settimana Incom del 1956, attraverso i film di Titanus, le immagini di repertorio dell'Istituto Luce e delle Teche Rai.

C'è dunque modo di recuperare l'importanza di Petrolini con i suoi sberleffi al Duce, entrare nei personaggi di Verdone, evocare Rugantino di Garinei e Giovannini al Sistina con Manfredi prima e poi Montesano, ricordare il grandissimo Paolo Panelli nel celebre sketch del tassinaro con Bice Valori con la loro eredità, a cui aggiunge la satira, uno come Corrado Guzzanti, che arriva alla spiegazione della differenza tra "sticazzi" e mecojoni di Giallini in Rocco Schiavone, fino all'autoironica presa in giro del cinema romano del nuovo millennio con Claudia Gerini e Emanuela Fanelli che interpretano «A piedi scarzi'» nel programma Una pezza di Lundini.