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Da piazza Gerusalemme a viale Certosa e dintorni: aree gioco come bivacchi

Guastoni (FdI): "In via del Vaga si fanno i barbecue, pericolosa l'area dismessa"

Da piazza Gerusalemme a viale Certosa e dintorni: aree gioco come bivacchi
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Il degrado non è più solo appannaggio delle periferie. È diventato un tratto distintivo della città, specie in questa stagione. Fra erba incolta a bordo strada, cestoni ricolmi di spazzatura, clochard che riposano sulle panchine (sedute che al di fuori dei parchi non si trovano, forse perchè i residenti anziani che vorrebbero fermarsi non son contemplati?) sono sempre più numerosi gli immigrati senzatetto che trascorrono le giornate e le notti all'aperto, usando gli slarghi e le aree gioco come campeggi. Così a pochi passi dal centro troviamo materassi e indumenti lasciati distesi, pronti per la notte, con accanto i carrelli della spesa (sotto il cavalcavia di via Pompeo Leoni). O, come evidenziato da Deborah Dell'Acqua, vice coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, in piazza Gerusalemme - che non è una superficie dismessa ma un'area per bambini fra le vie Mantegna e Poliziano - vi sono persone che dormono sotto gli scivoli, che accatastano i loro indumenti negli angoli del parchetto e che si rinfrescano alle fontanelle assieme alle cornacchie e ai piccioni. "Quanto sta accadendo qui è l'ennesima dimostrazione di una Milano che sta perdendo il controllo dei propri spazi pubblici - ha detto - Non si tratta di mancanza di solidarietà verso chi vive situazioni di fragilità ma del diritto della famiglie di poter frequentare in sicurezza e serenità i luoghi dedicati ai più piccoli. Un parco giochi deve essere un luogo per bambini, non un rifugio improvvisato. Da tempo stiamo denunciando il progressivo degrado di Milano e l'assenza di un piano da parte dell'amministrazione Sala. Servono controlli, presidio del territorio e interventi sociali seri per chi si trova in condizioni di marginalità evitando che il problema venga scaricato sui cittadini". Altra zona, in via Perin Del Vaga e in via Polidoro, alle spalle di viale Certosa, il parco giochi è stato occupato: giacigli all'ombra degli scivoli, bivacchi nel parcheggio del supermercato e persone che si cambiano i vestiti en plein air sulle scale antiincendio della Lidl. Racconta Federico Guastoni, consigliere di Municipio 8 (FdI): "I cittadini esasperati hanno chiamato i vigili.

Dopo l'intervento degli agenti gli immigrati si sono allontanati, ma quanto durerà? Le persone hanno paura, tutta l'area somiglia a un Paese del Terzo Mondo, bottiglie e barbecue sono la prova dei loro accampamenti. Qui dietro c'è una vasta area rimasta senza destinazione a causa del blocco dei cantieri, vi si accede facilmente ma ormai è diventata terra di nessuno, pare il Bronx e poco lontano ci sono le abitazioni".

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