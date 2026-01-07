Bce, per il post Lagarde si scalda il "duro" Knot

Nei momenti delle scelte più tese sui tassi d'interesse, i falchi e le colombe della Banca centrale europea si dividevano in due capannelli differenti pure davanti al buffet. Quando il mandato della presidente Christine Lagarde arriverà alla sua fine naturale nel novembre del 2027, la sfida per succederle si infiammerà proprio fra questi due partiti: ovvero i fautori di una politica monetaria più dura e con tassi d'interesse più alti storicamente guidata dalla Germania; oppure chi spinge per un costo del denaro più basso come per esempio l'Italia. Appunto, falchi e colombe.

Secondo un sondaggio del Financial Times, Pablo Hernández de Cos, ex governatore della banca centrale spagnola, e Klaas Knot (in foto), già governatore della banca centrale olandese, sono i candidati preferiti dagli economisti europei per la presidenza della Banca centrale europea. Mancano ancora più di due anni all'appuntamento, ma è chiaro che se la spuntasse Knot non sarebbe una vittoria per il partito delle colombe. L'ex governatore è stato tra i falchi più agguerriti nella sua militanza a Francoforte, favorevole alla fine dell'era del quantitative easing dell'epoca Mario Draghi, dei rialzi dei tassi più duri e della politica del rigore più assoluto. Un profilo che non a caso riscuote consensi tra gli economisti duri e puri: nel sondaggio del quotidiano londinese, che ha coinvolto 70 esperti, il 24% ha espresso il suo sostegno a Knot. Appaiato, giusto un paio di punti più in alto al 26%, l'alfiere delle colombe Hernández de Cos. Il sondaggio, ovviamente, non è vincolante, ma certo è un bel campanello d'allarme. Negli ultimi mesi il partito dei frugali è riuscito a congelare il ciclo di tagli ai tassi d'interesse e, ora, quello che filtra è che la prossima volta il costo del denaro si muoverà verso l'alto.

Non a caso, nei corridoi della finanza, hanno un certo credito anche i nomi del presidente della Bundesbank Joachim Nagel e la componente del board esecutivo Bce Isabel Schnabel, che hanno manifestato apertamente il loro interesse per il ruolo.