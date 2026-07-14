Ferrovie volta pagina con Strisciuglio

Inizia il nuovo corso alle Ferrovie dello Stato. Ieri l'assemblea degli azionisti ha nominato il nuovo consiglio d'amministrazione per il triennio 2026-2028, confermando Tommaso Tanzilli come presidente. Il Cda ha poi proceduto a nominare come amministratore delegato e direttore generale Gianpiero Strisciuglio. «Per me che sono ferroviere da 25 anni ricoprire questo ruolo è emozionante e una grande sfida», ha detto commosso il nuovo capo di Fs .

La svolta ai vertici arriva dopo l'addio di Stefano Antonio Donnarumma, manager che ha rassegnato le dimissioni dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Una scelta consensuale, riportano le fonti ufficiali, ma che comunque arriva dopo un periodo caldo per il trasporto ferroviario tra polemiche, disservizi e ritardi riconducibili in larga misura ai cantieri in corso (il gruppo ha parlato di 1.300 cantieri attivi nel corso di quest'anno) finanziati anche con i fondi europei del Pnrr. Sta di fatto che la situazione, aggravata anche da presunti sabotaggi delle linee, ha reso necessaria a livello politico una svolta ai vertici che alla fine è arrivata. Dopo la nomina, ieri il ministro Salvini ha fatto visita al neo ad nella sede di Fs per congratularsi: Strisciuglio «rappresenta un valore importante per affrontare con competenza, passione e conoscenza del settore le sfide che attendono Ferrovie dello Stato» ha detto il leader della Lega.

La scelta è ricaduta su Strisciuglio, nome inizialmente al centro di alcune polemiche per essere indagato - atto dovuto, in quanto all'epoca numero uno di Rete Ferroviaria Italiana - per la strage di Brandizzo dell'agosto 2023 che aveva visto la morte di cinque operai. Sta di fatto che Strisciuglio è stato ritenuto l'uomo più indicato ad assumere il ruolo in virtù della sua grande esperienza di rete ferroviaria. Laureato al Politecnico di Bari in Ingegneria dei Trasporti, ha guidato Rfi da maggio 2023 a marzo 2025 e aveva seguito da vicino l'attuazione degli interventi del Piano Pnrr per l'ammodernamento delal rete ferroviaria. Durante il suo mandato in Trenitalia si è concentrato sull'innovazione e il potenziamento della flotta, in particolare con il lancio del Frecciarossa 1000.

Il nuovo cda è composto da Tanzilli e Strisciuglio, dunque, e completato da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota. Il quadro del gruppo è comunque ancora in corso di assestamento: c'è da decidere chi guiderà Trenitalia ed Rfi. Esistono tuttavia diverse ipotesi in corso di valutazione: per Trenitalia si valuta un tris di nomi composto da Sabrina De Filippis, Simone Gorini e Domenico Scida. Mentre per il timone di Rfi, Aldo Isi ha ottime possibilità di essere riconfermato. Il primo tassello, comunque, era arrivare alla nomina del nuovo amministratore delegato del Gruppo Fs, per poi decidere a cascata le altre nomine dopo l'estate.

Sul tavolo le sfide sono diverse: da accelerare la realizzazione di infrastrutture come Terzo Valico, Napoli-Bari, Brescia-Verona-Vicenza-Padova alla Palermo-Catania-Messina, Brennero, Salerno-Reggio Calabria e potenziamento dei grandi nodi ferroviari di Roma, Milano, Firenze. Il tutto garantendo affidabilità e puntualità, gestendo i picchi di traffico estivi e migliorando la comunicazione ai passeggeri.

Non secondari gli obiettivi di sviluppare la cosiddetta «metropolitana d'Europa» con l'espansione di Frecciarossa oltre i confini e l'implementazione dell'intelligenza artificiale per manutenzione e digitalizzazione della rete.