Gli esperti: “Aiutare i giovani a valorizzare il talento”

«Trovare un impiego stabile, acquistare una casa e formare una famiglia sono traguardi sempre più difficili da raggiungere». Eleonora Linda Lecchi, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Bergamo, richiama le difficoltà delle nuove generazioni al Cnpr forum La sfida generazionale: rivedere il Patto per una maggiore equità.

Il confronto ha posto al centro il rapporto tra opportunità, redditi e protezione sociale. La questione giovanile torna nel dibattito pubblico, ma resta aperto il problema di trasformare l’attenzione politica in condizioni di autonomia. Per Lecchi, le trasformazioni economiche e sociali presentano un conto alto ai ragazzi, che incontrano ostacoli maggiori rispetto alle generazioni precedenti. Occorre consentire ai giovani di valorizzare talenti e aspirazioni, senza dipendere dalle risorse familiari di origine.

«Serve un equilibrio tra diritti acquisiti, crescita, sviluppo e welfare», sottolinea la professionista, indicando la necessità di offrire prospettive capaci di restituire fiducia. Lavoro, abitazione e famiglia sono passaggi collegati: l’incertezza occupazionale rende difficile sostenere impegni economici duraturi e programmare le scelte personali.

Le conclusioni dei lavori, moderati da Anna Maria Belforte, sono state affidate a Paolo Longoni, consigliere dell’Istituto nazionale esperti contabili. «Un tempo il futuro prometteva un progressivo miglioramento economico e sociale; oggi l’ascensore sociale è bloccato e la distribuzione delle risorse resta squilibrata», osserva.

Nella sua analisi, il debito pubblico e l’iniquità fiscale si sommano alla precarietà, alla frammentazione del mercato del lavoro e alle difficoltà abitative. A questi fattori si aggiungono gli squilibri demografici e pensionistici, che rendono più complesso il rapporto tra generazioni e la distribuzione delle tutele.

Longoni riconosce i cambiamenti positivi: un accesso più ampio alla conoscenza e alle tecnologie, la mobilità internazionale e, per alcuni, il trasferimento di patrimoni immobiliari e finanziari. Opportunità che possono ampliare gli orizzonti, ma restano diseguali e non bastano a compensare le fragilità. «Salari bassi e instabilità lavorativa ostacolano l’autonomia e rendono più difficile costruire progetti di vita duraturi», conclude.

Dal confronto emerge l’esigenza di leggere insieme crescita economica ed equità: la possibilità di progettare il futuro dipende dall’accesso al lavoro, alla casa e a un welfare capace di rispondere ai nuovi bisogni.