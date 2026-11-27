“Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Milton Friedman ha deliberato, con voto unanime, la nomina dell’On. Isabella De Monte a vicepresidente del Comitato Scientifico dell’Istituto.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento del suo prestigioso percorso politico e istituzionale, caratterizzato da una significativa esperienza maturata nelle istituzioni italiane ed europee, da una profonda cultura giuridica e da un costante impegno al servizio dei cittadini e dei territori.

Nel corso della sua carriera, l’On. De Monte ha saputo distinguersi per competenza, determinazione e sensibilità istituzionale, portando avanti importanti battaglie a difesa delle libertà individuali, della competitività del sistema produttivo, della valorizzazione delle autonomie territoriali e di un’Europa più vicina alle esigenze concrete dei cittadini e delle imprese.

Il suo impegno politico e parlamentare, improntato al pragmatismo, alla responsabilità e alla capacità di dialogo, rappresenta un patrimonio di esperienze e competenze di particolare valore per l’Istituto Milton Friedman e per la sua missione di promozione del pensiero liberale, della libertà economica, dello Stato di diritto e della centralità della persona.

Con questa nomina, l’Istituto intende rafforzare ulteriormente il ruolo del proprio Comitato Scientifico quale luogo autorevole di elaborazione culturale, approfondimento e confronto sulle grandi sfide politiche, economiche e sociali del nostro tempo, tanto a livello nazionale quanto internazionale.

Il Consiglio Direttivo esprime la propria piena soddisfazione per l’ingresso dell’On. Isabella De Monte ai vertici del Comitato Scientifico, nella convinzione che la sua autorevolezza, la sua esperienza e il suo contributo intellettuale e istituzionale rappresenteranno un significativo valore aggiunto per la crescita e le future iniziative dell’Istituto.

All’On. Isabella De Monte vanno le più sentite congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la comunità dell’Istituto Milton Friedman.”