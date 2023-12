Ti occupano la casa? L'Imu non si paga

I proprietari di case occupate abusivamente non sono tenuti al versamento della quota Imu per la rata che scade il prossimo 18 dicembre. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia, sottolineando che la misura si applica a fronte di una regolare denuncia di occupazione o per i quali sia in corso un contenzioso giudiziario. I contribuenti che fruiscono dell'esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024. " L'esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo ", specifica la nota di via XX settembre

Una misura attesa da molti, considerando che in base all'ultimo report di Federcasa sono circa 20mila gli immobili di soggetti privati occupati abusivamente, ai quali si aggiungono i 30mila di soggetti pubblici. Dal 2018 al 2023 non ci sono state particolari variazioni nei numeri, che visto settore non possono nemmeno essere ufficiali ma si tratta più che altro di stime, visto e considerato che molti proprietari non sporgono nemmeno denuncia quando questo accade. La città che subisce maggiormente il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili è Roma, con circa 7mila abitazioni occupate, in cui abitano 12mila persone.